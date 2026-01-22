Espana agencias

Juicio por el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Panamá entra en nueva fase

Ciudad de Panamá, 21 ene (EFECOM).- El juicio por el escándalo del pago de sobornos de Odebrecht en Panamá, la más grande trama de corrupción en el país centroamericano, entró este miércoles en una nueva fase en la que la defensa presentó sus objeciones a las pruebas acreditadas por la Fiscalía contra más de una veintena de imputados por este caso.

El acto de audiencia de juicio, pospuesto desde 2023 en al menos seis ocasiones, quedó abierto el 12 de enero pasado con una veintena de imputados, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014)-asilado en Colombia, desde donde se conectó vía virtual-, y exministros de su Gobierno.

Todos los imputados presentes respondieron que "no" eran responsables del delito de blanqueo de capitales imputado en una decisión judicial (de llamamiento a juicio) del 7 de noviembre de 2022.

El acto judicial se reanudó este miércoles tras un receso decidido el jueves pasado por la jueza adjunta ad honorem del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, Baloisa Marquínez.

Esta pausa permitió a los abogados de la querella y de la defensa examinar la información contenida en las pruebas extraordinarias facilitadas por el Ministerio Público (Fiscalía) -en formato digital- con los documentos físicos aportados a la audiencia en calidad de pruebas extraordinarias.

Los abogados defensores solicitaron al tribunal la no admisión de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Entre las pruebas extraordinarias presentadas hay un testigo protegido, al que los abogados defensores se opusieron indicando desconocer la participación que tuvo en el proceso.

Además de objetar las evidencias de la Fiscalía, durante el juicio los más de veinte abogados defensores anunciaron la presentación de una serie de pruebas extraordinarias para incluir en el caso.

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo solicitó un receso de la audiencia hasta el jueves para poder dedicarse todo el día de mañana a valorar las evidencias que serán presentadas por la defensa, a lo que la jueza accedió.

La jueza Marquínez también decidió este miércoles la exclusión de la audiencia por el caso de Odebrecht al imputado Aaron Mizrachi Malca, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli.

Esto tras una petición del abogado de Mizrachi en el sentido de que su defendido no podía ser procesado porque el Supremo no ha resuelto una apelación de la Fiscalía contra un fallo del Primer Tribunal Superior, que anuló los cargos por blanqueo de capitales en su contra.

La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 - luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países, incluido Panamá - y culminó en octubre de 2018. EFECOM

EFE

