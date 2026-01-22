Espana agencias

Jay Vine: "Con un minuto de ventaja la situación es inmejorable"

Guardar

Redacción deportes, 22 ene (EFE).- El australiano Jay Vine (UAE), ganador de la segunda etapa del Tour Down Under y nuevo líder, dijo en línea de meta que el plan del equipo junto a su compañero ecuatoriano Jhonatan Narváez salió "a la perfección", e incidió en que ahora, con un minuto de ventaja, la situación en la general es "inmejorable".

"El plan de hoy era mantener la escapada a raya y luego hacer nuestro trabajo. Todos, con Stake Laengen, Oliveira y Mikkel Bjerg, estuvieron impecables. Luego entró Adam Yates y, a Jhonatan Narváez y a mí, nos tocó jugar nuestras cartas en la subida final. Después de un trabajo tan duro, poder mantener el plan es realmente genial", dijo Vine.

"Ahora", precisó Vine, "es genial tener esa ventaja; te sientes mucho más seguro, y además, Jhonatan es segundo, así que estamos en una posición inmejorable".

Vine comentó que "siempre es mejor ser dos para la general si algo sale mal. Ahora somos dos con un minuto de ventaja sobre nuestros rivales. Jhonatan me dijo que la etapa era mía, así que se decidió mucho antes de la meta", explicó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alemania asegura que nada detendrá la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur

Infobae

Semaf pide informe exhaustivo que garantice la seguridad de Rodalies antes de reanudarlas

Infobae

La película 'Aída y vuelta' incluye un capítulo de la serie "de regalo" para ver en casa

Infobae

Segundo día de atascos en Barcelona por la paralización de Rodalies y el corte en la AP-7

Infobae

Ayuso dice que Sánchez impone "silencio" sobre Adamuz porque "no tienen a quién culpar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rusia aumenta la presencia de

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ADIF, con 13.429 empleados, tiene que contratar a una empresa privada para sacar los visados del personal que va a Arabia Saudí a trabajar en el AVE

Prisión provisional sin fianza para el entrenador de fútbol base de Badajoz acusado de captar menores con fines pornográficos

¿Hacia dónde va el caso Julio Iglesias? Las dos denunciantes aseguran que “seguirán luchando”

El Gobierno de Ayuso adjudica la unidad del dolor del hospital público de Vallecas a una congregación religiosa porque su centro es el más cercano en coche

ECONOMÍA

Controlador aéreo: las oposiciones mejor

Controlador aéreo: las oposiciones mejor pagadas y cómo llegar a ellas

El gasto en mantenimiento de la red ferroviaria aumenta un 60% en ocho años y los accidentes graves caen un 10%

Números ganadores del Super Once del 23 enero

La energía solar en los tejados podría cubrir el 40% de la demanda eléctrica de la Unión Europea

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga