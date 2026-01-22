Japón registró un déficit comercial de 14.322 millones de euros en 2025

Tokio, 22 ene (EFECOM).- Japón registró en 2025 un déficit comercial de 2,65 billones de yenes (unos 14.322 millones de euros), afirmó este jueves el Gobierno, lo que marca una reducción del 52,9 % respecto al año anterior entre el impulso a las ventas debido a la caída del yen.

La balanza comercial del archipiélago se mantuvo en números rojos por quinto año consecutivo, según datos preliminares publicados este jueves por el Ministerio de Finanzas, aunque las exportaciones crecieron un 3,1 % interanual respecto al año anterior, hasta 110,45 billones de yenes (596.668 millones de euros).

Mientras tanto, las importaciones subieron un 0.3 % interanual, hasta 113,10 billones de yenes (610.943 millones de euros).

Por países, Japón registró en 2025 con China, su mayor socio comercial pese a las tensiones desatadas a finales del año pasado a causa de Taiwán, un déficit de 7,91 billones de yenes (42.677 millones de euros). Esta cifra supone un 22,7 % más con respecto al año previo.

Con la primera economía del mundo y su segundo socio comercial, Estados Unidos, el país asiático obtuvo un superávit comercial de 7,52 billones de yenes (7.520 millones de euros), una caída del 12,6 % con respecto al año anterior debido a los aranceles estadounidenses, cuyo impacto ha sido sin embargo más leve de lo esperado.

Con la Unión Europea, su tercer socio comercial, Japón registró un déficit de 2,63 billones de yenes (14.201 millones de euros), un 32 % menos que en 2024.

Con Brasil, el país asiático amplió su déficit comercial un 21,7 %, hasta 609.485 millones de yenes (3.290 millones de euros), mientras que en el caso del saldo negativo con Chile disminuyó un 1,9 %, hasta 1,04 billones de yenes (5.400 millones de euros).

Las exportaciones de Japón se han visto beneficiadas de la persistente depreciación del yen, así como del acuerdo comercial alcanzado con EE.UU. que fijó los aranceles al 15 % y rebajó hasta ese mismo nivel las tasas para los automóviles y las autopartes, una partida que representa en torno al 30 % de los envíos japoneses allí. EFECOM