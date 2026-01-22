Investigan un posible parricidio en Fuengirola (Málaga) cuyo autor se tiró desde la azotea

Málaga, 22 ene (EFE).- La Policía Nacional investiga un suceso registrado este jueves en Fuengirola, donde un joven habría matado a su padre y herido a su madre y posteriormente se ha precipitado desde la azotea. EFE
