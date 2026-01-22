Instituciones Penitenciarias confirma que dos trabajadores de la prisión de Huelva fallecieron en Adamuz

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha confirmado este jueves que dos de sus trabajadores en Huelva, Ricardo y Andrés, figuran entre las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Ambos regresaban en el Alvia el domingo porque eran preparadores en el examen de oposiciones de acceso al cuerpo de ayudantes que se celebró en Madrid.

Ricardo, de 57 años, trabajaba en el centro penitenciario de Huelva, y Andrés, de 51 años, en el centro de inserción social de la misma ciudad, según fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por Europa Press.

"La familia penitenciaria expresa su profundo dolor por el fallecimiento de nuestros compañeros Ricardo y Andrés en el accidente ferroviario de Adamuz", ha indicado este jueves el organismo dependiente del Ministerio del Interior en la red social X.

Instituciones Penitenciarias ha trasladado sus más sinceras condolencias y apoyo a las familias y amigos de las víctimas de un accidente queja un balance de 43 fallecidos --hay 45 denuncias por desaparecidos--.

"Recordamos a Ricardo y Andrés como servidores públicos ejemplares, cuyo compromiso y dedicación permanecerán en nuestra memoria", ha añadido.

Asimismo, desde el organismo público que gestiona los centros pemitenciarios de la Administración General del Estado han deseado una "pronta y total recuperación a las personas afectadas que acudían al examen de oposición al Cuerpo de Ayudantes".