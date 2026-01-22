Infografías del jueves 22 de enero

BARÓMETRO LECTURA - La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) presenta el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2025 en una rueda de prensa que contará con la asistencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

ÓSCAR - La Academia de Cine de Hollywood anuncia los nominados para la 98ª edición de los Óscar que se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026, en Los Ángeles, con 'Una batalla tras otra' y 'Hamnet' como las películas más destacadas tras su triunfo en los Globos de Oro.

FÚTBOL INGRESOS - Real Madrid y Barcelona fueron los dos equipos con mayores ingresos a nivel mundial en la temporada 2024-2025, según recoge el informe 'Deloitte Football Money League' en su vigésima novena edición publicada este jueves.

AUSTRALIA TIBURONES - En apenas tres días, cuatro personas han sido atacadas por tiburones en Australia, donde en 2025 se produjeron 23 incidentes de este tipo, 3 de ellos mortales.

PREMIOS RAZZIES - 'Blancanieves' y 'La guerra de los mundos' lideran las nominaciones a los premios Razzies, los "anti-Óscar" de Hollywood, que reconocen lo peor de la industria durante 2025.

EEUU PIB - La Oficina de Análisis Económico publica el dato revisado del producto interior bruto (PIB) de EE.UU. del tercer trimestre de 2025.

COREA DEL SUR PIB - La economía surcoreana creció un 1 % en todo 2025 entre una caída continuada de la construcción y la inversión en instalaciones, unos resultados marcados por la contracción del 0,3 % en el último trimestre del año, según mostraron este jueves estimaciones preliminares del Banco de Corea (BoK).

