Espana agencias

Infografías del jueves 22 de enero

Guardar

BARÓMETRO LECTURA - La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) presenta el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2025 en una rueda de prensa que contará con la asistencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

ÓSCAR - La Academia de Cine de Hollywood anuncia los nominados para la 98ª edición de los Óscar que se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026, en Los Ángeles, con 'Una batalla tras otra' y 'Hamnet' como las películas más destacadas tras su triunfo en los Globos de Oro.

FÚTBOL INGRESOS - Real Madrid y Barcelona fueron los dos equipos con mayores ingresos a nivel mundial en la temporada 2024-2025, según recoge el informe 'Deloitte Football Money League' en su vigésima novena edición publicada este jueves.

AUSTRALIA TIBURONES - En apenas tres días, cuatro personas han sido atacadas por tiburones en Australia, donde en 2025 se produjeron 23 incidentes de este tipo, 3 de ellos mortales.

PREMIOS RAZZIES - 'Blancanieves' y 'La guerra de los mundos' lideran las nominaciones a los premios Razzies, los "anti-Óscar" de Hollywood, que reconocen lo peor de la industria durante 2025.

EEUU PIB - La Oficina de Análisis Económico publica el dato revisado del producto interior bruto (PIB) de EE.UU. del tercer trimestre de 2025.

COREA DEL SUR PIB - La economía surcoreana creció un 1 % en todo 2025 entre una caída continuada de la construcción y la inversión en instalaciones, unos resultados marcados por la contracción del 0,3 % en el último trimestre del año, según mostraron este jueves estimaciones preliminares del Banco de Corea (BoK).

jlo/ros

Disponibles en http://www.efeservicios.com/

Dirección de Contenidos Digitales - Agencia EFE - clientes@efe.com

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pape Gueye, el héroe senegalés de la Copa de África, se reincorpora este jueves al equipo

Infobae

Solsona: “El Valencia se merece estar en una zona más tranquila”

Infobae

Fermín López entra en el club de los dobles dígitos de goles y asistencias

Infobae

El Athletic ganó en 13 de sus 81 visitas ligueras al Sevilla

Infobae

Driebes (Guadalajara) consigue fondos para expropiar los terrenos del yacimiento de Caraca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: siguen las labores de búsqueda de dos desaparecidos en Córdoba y la suspensión del servicio en Cataluña

La Policía Nacional rescata en 72 horas a un hombre que fue secuestrado por la mafia sueca tras no querer pagar el rescate de sus perros

Un estudio revela cuánto se degrada la batería de tu coche eléctrico y los factores que más influyen en su desgaste

Investigan un posible parricidio en Fuengirola: un joven habría matado a su padre y herido a su madre antes de suicidarse

Óscar Puente afirma que “sería raro” que el accidente de Adamuz fuese por un fallo del Iryo y “posible” que se debiera a la vía: “Es un tren nuevo y la vía es una vía renovada”

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 enero

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate