Iberdrola recibe las autorizaciones para vender su negocio en Hungría por 171 millones

Madrid, 22 ene (EFECOM).- Iberdrola ha completado la venta de su negocio en Hungría por 171 millones de euros tras obtener todas las autorizaciones necesarias, ha informado este jueves la compañía.

En concreto, la energética ha vendido el 100 % de las acciones de Iberdrola Renovables Magyarország KFT, propietaria de su negocio en Hungría, a un consorcio formado por Premier Energy —que ya adquirió los activos de la compañía en Rumanía en 2024— y una filial del grupo húngaro iG TECH Capital.

La operación (171 millones) incluye el precio de las acciones de la compañía (128 millones) y un dividendo distribuido antes del cierre (43 millones).

Los activos vendidos incluyen 158 megavatios (MW) de capacidad eólica operativa, puesta en marcha por Iberdrola desde su entrada en el país en 2008, de los que 124 MW ya están vendiendo su energía en el mercado libre, tras completar el periodo tarifario regulatorio de 15 años, y los 34 MW restantes lo harán en menos de un año, ha informado la empresa.

La operación es parte de la estrategia de Iberdrola de centrar las inversiones en sus negocios principales y en mercados clave como los Estados Unidos y el Reino Unido. EFECOM