Gilgeous-Alexander roza la perfección y los Knicks dan una paliza histórica a los Nets

Chicago (EE.UU.), 21 ene (EFE).- Los Oklahoma City Thunder anularon este miércoles a los Milwaukee Bucks (122-102) con 40 puntos y 16 de 19 en tiros de Shai Gilgeous-Alexander, los New York Knicks endosaron un contundente 120-66 a los Brooklyn Nets, la mayor paliza en la historia de la franquicia, y los Boston Celtics mantuvieron el pulso con los Detroit Pistons en lo más alto del Este de la NBA.

Los Thunder, vigentes campeones de la NBA, incrementaron su balance a 37-8, el mejor de la liga, tras dar una prueba de fuerza en el Fiserv Forum de Milwaukee.

Gilgeous-Alexander selló 40 puntos, siete rebotes y once asistencias en 33 minutos para OKC.

Los Bucks perdieron su cuarto partido en los últimos cinco y siguen fuera de los puestos de postemporada. El griego Giannis Antetokounmpo acabó el encuentro con 19 puntos, catorce rebotes y siete asistencias.

Los Knicks se reivindicaron ante su público tras cuatro derrotas consecutivas con una humillación histórica a los Nets. Los hombres de Mike Brown sellaron la victoria más amplia de su historia, al superar los dos triunfos por 48 puntos de diferencia conseguidos ante los Philadelphia 76ers en 1972 y en 1994.

Los neoyorquinos se quedaron además a un punto de igualar la victoria más abultada de este curso en la NBA, conseguida por los Charlotte Hornets contra los Utah Jazz (150-95).

Jalen Brunson dirigió el cómodo triunfo de los Knicks con 20 puntos y el dominicano Karl Anthony Towns aportó catorce rebotes y ocho asistencias.

Los Nets de Jordi Fernández firmaron su peor noche anotadora de la temporada, 29 puntos por debajo de la marca de 95 puntos que consiguieron contra Miami el pasado 18 de diciembre.

Los Pistons no fallaron en su visita a los New Orleans Pelicans y sumaron su séptima victoria en los últimos ocho partidos para confirmarse como sólidos líderes del Este.

La baja de Cade Cunningham no frenó a los Pistons, que estuvieron liderados por un doble doble de 20 puntos y quince rebotes de Jalen Duren.

En los Pelicans, Zion Williamson solo estuvo catorce minutos en pista (4 puntos y 4 rebotes) antes de retirarse por un problema de salud, según informó su franquicia.

El madrileño Hugo González aprovechó sus diez minutos en pista y aportó cinco puntos y dos rebotes en la victoria 119-104 de los Boston Celtics en el TD Garden contra los Indiana Pacers.

González, elegido con el número 28 en el último draft, conectó dos de sus tres tiros de campo en la cómoda victoria del equipo de Joe Mazzula. El madrileño de 19 años no había anotado puntos en la última derrota de los Celtics, en la que solo estuvo en pista 1.47 minutos.

Jaylen Brown volvió a ser el líder anotador de Boston con treinta puntos, a los que añadió diez rebotes y cinco asistencias. Neemias Queta y Sam Hauser contribuyeron con 17 puntos cada uno.

Pese a no poder contar con Jayson Tatum por toda la temporada, los Celtics son segundos en el Este, con un balance de 27 victorias y 16 derrotas, mientras que los Pacers, que jugaron las Finales el año pasado, son colistas.

No jugó el canario Santi Aldama con los Memphis Grizzlies en la derrota de su equipo contra los Atlanta Hawks (124-122). Jalen Johnson lideró a los Hawks con 32 puntos, quince rebotes y ocho asistencias. EFE

