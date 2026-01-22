Garamendi advierte del riesgo de retrasar Mercosur y pide mismas condiciones en productos

Madrid, 22 ene (EFECOM).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este jueves de los riesgos de retrasar el cierre del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, a la vez que ha insistido en que se deben aplicar las mismas condiciones a los productos que hay en Europa.

"Estamos con el mundo de los agricultores (...) pero como se pierdan dos años en ver cómo podemos gestionar un mercado de 700 millones de personas, el mercado vuela", ha señalado Garamendi en un acto del Foro de la Nueva Economía.

Garamendi ha subrayado la importancia para Europa de este mercado y ha reclamado no perder el tiempo porque sino otros ocuparán ese espacio.

"Creemos que es importante no perder tiempo (...) cuando tú no ocupas un espacio, lo ocupan otros", ha apuntado el líder de la patronal que también ha subrayado que ese mercado debe funcionar en las mismas condiciones para todos.

"Queremos que vaya adelante el tratado pero siempre defendiendo al mundo del sector primario, a la agricultura en España", ha apuntado.

Ayer, el Parlamento Europeo decidió remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para revisar si es compatible con los tratados europeos. EFECOM