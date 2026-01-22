FundéuRAE: “overnight”, alternativas

Madrid, 22 ene (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que la voz inglesa “overnight” se puede reemplazar en las informaciones bancarias y financieras por “sesión nocturna” o “a un día”, según el caso.

En las noticias se puede encontrar este anglicismo crudo en frases como las que siguen: “Suben muy fuerte las acciones locales en el ‘overnight’ de Wall Street”, “Se extendió en el overnight y aceleró en la primera mañana del premarket” o “Acordó mantener una tasa de interés de 2,75 % para depósitos ‘overnight’”.

La voz inglesa “overnight”, que literalmente tiene el sentido de ‘durante la noche’, se emplea como sustantivo para las operaciones en el mercado de valores anteriores a la apertura o posteriores al cierre oficial, durante las horas nocturnas. En español puede hablarse de “sesión nocturna”, pero también, en función del momento preciso de las transacciones, de “(mercado de) poscierre” (en inglés, “after-hours”), si ocurren en las primeras horas de la noche, o de “(mercado de) preapertura” (en inglés, “premarket”), si ocurren en las horas previas al inicio de la jornada. Otra opción, si fuera el caso, es “negociación electrónica”.

Como adjetivo, tiene entre otras funciones la de indicar que una operación vence al día siguiente de su contratación. En este caso, tal como se comprueba en la base terminológica de la Unión Europea, lo usual es “a un día”, como en “tipo de interés a un día” (para “overnight rate”), “fondos a un día” (para “overnight funds”) y “vencimiento a un día” (para “overnight maturity”), entre otras. En función del contexto, “overnight” podría tener otras alternativas, como en “costo instantáneo” (para “overnight cost”).

Así, en los ejemplos anteriores, había sido preferible “Suben muy fuerte las acciones locales en la sesión nocturna de Wall Street”, “Se extendió en la sesión nocturna y aceleró en la primera mañana de la preapertura” y “Acordó mantener una tasa de interés de 2,75 % para depósitos a un día”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFECOM