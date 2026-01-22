Espana agencias

El PSOE se personará como acusación popular en la investigación del Hospital de Torrejón

Torrejón de Ardoz (Madrid), 22 ene (EFE).- El PSOE se personará hoy como acusación popular en el caso judicial que investiga si los gerentes del Hospital Universitario de Torrejón, público pero gestionado por Ribera Salud, han cometido un delito de prevaricación al aumentar las listas de espera de los pacientes para incrementar el beneficio económico de la compañía.

Fuentes socialistas han indicado a EFE que la personación tendrá lugar a lo largo de la jornada de este jueves ante el tribunal de instancia de Torrejón de Ardoz número 4, en el que se siguen las diligencias previas oportunas después de que la Fiscalía de Alcalá de Henares viera indicios de delito en la gestión de Ribera Salud.

Según el escrito de personación como acusación particular por parte de los socialistas al que ha tenido acceso EFE, se ve como indicio de delito la orden del director general de la empresa para "rechazar pacientes para ganar más y obtener un mayor beneficio económico", tal y como destapó 'El País' en diciembre de 2025.

Del mismo modo, se hacen eco de las informaciones periodísticas que señalan cómo Ribera Salud dio la orden a sus empleados de "reutilizar material de un solo uso". Según han añadido, "al parecer las directrices consistían en esterilizar catéteres que solo pueden ser reacondicionados por empresas ajenas especializadas".

El PSOE también considera indicio de delito que la dirección del Hospital torrejonero modificara el triaje de Urgencias para calificar como leves a pacientes graves, tal y como destapó 'elDiario.es' el mes pasado.

Todo ello, entienden los socialistas, "podría afectar a un servicio público esencial como es la salud de los ciudadanos, concesionado por la Administración", y "podría constituir una omisión de los deberes de control, supervisión o ejecución por parte de la Administración, de la actividad que constituye la concesión".

Según han añadido en el escrito, también "podría suponer un daño para la salud de los ciudadanos" e "introducir sesgos discriminatorios rechazando pacientes en función de su lugar de residencia, y su renta per cápita".

Entre otras medidas, el PSOE ha pedido al juzgado la toma de declaración de Pablo Gallart, director general de Ribera Salud, requerir a la Comunidad de Madrid la aportación del expediente íntegro del Hospital y que la compañía identifique al equipo directivo del hospital para su posterior toma de declaración.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, también anunció este miércoles que se personarán como acusación popular en el caso contra Ribera Salud en el Hospital de Torrejón.EFE

1012114

