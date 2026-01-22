El PP no garantiza su apoyo al decreto del escudo social y admite que la gestión del accidente de Adamuz aleja el 'sí'

El PP evita aclarar en este momento cuál será el sentido de su voto en el decreto 'ómnibus' de escudo social que se votará el próximo martes en el Pleno del Congreso, pero ya anticipa que la gestión del Gobierno en cuanto a la seguridad ferroviaria y el accidente de Adamuz aleja el 'sí' del Grupo Popular, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Ese decreto ley, que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre y que ahora debe convalidarse en el Congreso, recoge una revalorización del 2,7% con carácter general para las pensiones, así como otras medidas integradas en el conocido como escudo social que pasan por la prohibición de los desahucios o el corte de agua, luz y gas para personas vulnerables.

En las filas del PP mantienen el hermetismo sobre cuál será el sentido de su voto en ese Pleno del día 27 con carácter extraordinario --dado que enero es inhábil en la Cámara-- y no prevén desvelarlo hasta el último momento, como suelen hacer habitualmente.

EL ACCIDENTE FERROVIARIO "LO COMPLICA"

Sin embargo, fuentes del partido admiten que la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en la tragedia de Adamuz --tras el descarrilamiento de dos trenes que se ha cobrado ya la vida de 43 personas-- "lo complica todo".

En el PP son conscientes de que en caso de que al final no lo apoyen, el Gobierno les acusará de votar en contra de la subida de las pensiones que recoge ese decreto, cuya votación se produce en plena campaña de las elecciones aragonesas del próximo 8 de febrero.

Hace una semana, la ministra portavoz, Elma Saiz, dijo que esperan que el PP apoye en el Congreso la subida de las pensiones de 2026. "En materia de pensiones hemos visto que, por la trayectoria del PP, cada vez que ha tenido ocasión de manifestarse a favor o no de la revalorización de las pensiones, siempre ha puesto trabas y siempre ha jugado casi con los sentimientos de los pensionistas. Vamos a ver si en este caso nos encontramos con un voto favorable", afirmó tras el Consejo de Ministros.

HACE UN AÑO EL PP PASÓ DEL 'NO' INICIAL AL 'SÍ'

Hace un año, el Grupo Popular votó 'no' --junto a Junts y Vox-- a un decreto ómnibus social similar que incluía la revalorización de las pensiones y bonificaciones al transporte, justificando su voto en contra por la inclusión de medidas como la cesión al PNV de un palacete en París. De hecho, el PP llegó a acusar a los nacionalistas vascos de ser "un partido aprovechategui" y de tener un comportamiento "miserable" y "asqueroso".

Sin embargo, poco después el PP pasó del 'no' al 'sí' en ese decreto ómnibus que el Gobierno llevó de nuevo a la Cámara Baja aunque con menos medidas, si bien seguía incluyendo el palacete de París para el PNV.

LO QUE INCLUYE ESTE DECRETO ÓMNIBUS DE ESCUDO SOCIAL

El decreto ómnibus que se someterá a votación el próximo martes incluye una revalorización del 2,7% con carácter general para las pensiones, así como otras medidas integradas en el conocido como escudo social que pasan por la prohibición de los desahucios o el corte de agua, luz y gas para gente vulnerable.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló que con este segundo decreto se revalorizará la cuantía de cerca de trece millones de pensiones en el país.

Saiz apuntó que las pensiones mínimas se incrementarán un 7%, un porcentaje que en algunas pensiones podría llegar al 11,4%, como en pensiones mínimas con cónyuge a cargo o las de viudedad con cargas familiares. Las no contributivas y el ingreso mínimo vital se revalorizarán también un 11,4%.

El decreto ley también fija la actualización de las bases de cotización del sistema de seguridad social y la tabla de cotización para los trabajadores autónomos para 2026, que no sufre cambios respecto al año pasado. A su vez, se incluyen incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la exención del IRPF para las indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales del pasado verano en varias comunidades autónomas.

EL DECRETO DE AYUDAS AL TRANSPORTE

Además, el próximo martes se decidirá la convalidación o derogación de otro decreto ley que incluye la prórroga de las ayudas al transporte público, cuyo sentido del voto tampoco ha revelado el PP.

El decreto relativo a las ayudas al transporte fija la prórroga, a partir del 1 de enero y para todo 2026, de las bonificaciones al transporte público que ya estaban en vigor. En los servicios estatales de autobús, los menores de catorce años seguirán viajando gratis. El bono de diez viajes mantendrá el 40% de descuento, el abono mensual nominativo el 50% y el abono joven hasta los 26 años el 70%.

El paquete incluye también el abono único de transportes para toda España con una tarifa única de 60 euros (30 para los menores de 26 años). Este abono integra autobuses interregionales estatales y los trenes de Cercanías y Media Distancia.