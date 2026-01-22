Espana agencias

El PP celebra la liberación del yerno de Edmundo González y pide su libertad sin mordazas

Guardar

Madrid, 22 ene (EFE).- El PP ha celebrado este jueves la liberación de Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González encarcelado por el régimen venezolano desde hace más de un año, y ha exigido su "plena libertad", "sin mordazas", y que paguen "chantajistas y represores".

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, expresa así su alegría por su excarcelación, después de que su esposa, Mariana González de Tudares, anunciara su liberación a través de la red social X.

"Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada", ha anunciado Mariana González.

Poco después, Álvárez de Toledo ha publicado un mensaje en la misma red social en el que exclama un "POR FIN", con el que aplaude la liberación de Rafael Tudares, al que se refiere como el "yerno del presidente legítimo de Venezuela".

Una liberación que, destaca la diputada popular, se produce después de que hace 24 horas su mujer tuviera el "coraje" de denunciar "tres episodios de extorsión": en espacios del Arzobispado, en oficinas que dicen defender los Derechos Humanos, y en embajadas.

El PP, a través de su portavoz adjunta, exige ahora "su plena libertad. Sin mordazas. Y que paguen chantajistas y represores".

El régimen venezolano detuvo a Rafael Tudares el 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años. EFE

