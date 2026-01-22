Espana agencias

El Parlamento venezolano discute el proyecto la reforma parcial de la Ley de hidrocarburos

Guardar

Caracas, 22 ene (EFECOM).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, comenzó a debatir varios proyectos este jueves, entre ellos la reforma parcial a la Ley de hidrocarburos, una de las iniciativas clave que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca impulsar en este período legislativo 2026-2027 en medio de los acercamientos con EE.UU. para la venta de crudo venezolano.

El diputado Orlando Camacho, quien presentó el proyecto de reforma, dijo que en primer lugar "se incorporan modelos exitosos de negocio que derivan de la ley constitucional antibloqueo", una norma aprobada en 2020 que buscaba la llegada de inversiones en medio de las sanciones impuestas un año antes por Estados Unidos.

 Camacho dijo que lo que se busca es "el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos", incluyendo los "contratos de participación productiva", donde la empresa operadora, subrayó, "asume la gestión integral a su propio riesgo y costo".

"En este modelo, el Estado no adquiere deudas. La retribución de las operadoras consiste en la participación porcentual sobre los volúmenes fiscalizados", indicó Camacho, del Movimiento Somos Venezuela, durante una sesión ordinaria transmitida por el canal del Parlamento.

En segundo lugar, añadió, se "proponen mecanismos para garantizar la viabilidad de proyectos económicos en aquellos campos no desarrollados", donde -puntualizó- se "necesitan grandes inversiones".

Sin embargo, señaló que para lograrlo es necesario contar con "alguna flexibilidad en las regalías" y mencionó la posibilidad de "rebajarlas" con el fin de "atraer a esta inversión en estos campos nuevos que no producen actualmente".

En tercer lugar, planteó "aumentar las garantías jurídicas para la inversión en el sector de los hidrocarburos" como "acudir a mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos, siempre bajo el cumplimiento de la Constitución".

"Para concluir, este proyecto de reforma es un paso audaz hacia la modernización del sector energético, asegurando que el petróleo siga siendo el motor de desarrollo de nuestro país", auguró Camacho.

Según el orden del día, los diputados también discutirán el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos y el de la Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos Administrativos de la Administración Pública.

El Parlamento debe aprobar los proyectos de ley en una primera discusión y, posteriormente, se requiere de una segunda para que queden definitivamente sancionados como ley. Cumplido este proceso, la ley o las leyes se remiten al presidente, quien se encarga de su promulgación, y entran en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

El pasado jueves, Delcy Rodríguez entregó el proyecto para la reforma de hidrocarburos al Parlamento, sin ofrecer detalles, como parte del informe de rendición de cuentas que presentó en nombre de (Nicolás) Maduro, capturado por EE.UU. durante el ataque militar del pasado 3 de enero.

La discusión de estas reformas tiene lugar mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.EFECOM

(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cortada una línea de Cercanías en Asturias por un desprendimiento de piedras sobre la vía

Infobae

La CEMAC acuerda medidas urgentes para enderezar la economía de África Central

Infobae

Eslovaquia pide reformas para invertir en Cuba tras visita de vice primer ministro cubano

Infobae

Parlamento venezolano aprueba reforma a la ley de hidrocarburos en primera discusión

Infobae

Cuaderno de Davos, día 4: Ucrania, la "nueva Gaza" y la vida extraterrestre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: encuentran a los últimos dos desaparecidos en Córdoba y dan por finalizada las labores de búsqueda

Daniel Vázquez Patiño detenido en Meicende (A Coruña) por delitos de agresión sexual a una menor: se incluía en la lista de los 10 más buscados de España

Marlaska da por finalizada la búsqueda de desaparecidos y confirma que tres de los fallecidos en el accidente de Adamuz son mujeres extranjeras: de nacionalidad rusa, alemana y marroquí

Adif reduce la velocidad máxima en el tramo de la línea Ourense-Santiago donde se produjo el accidente de Angrois hace 13 años

El tramo de vía del accidente en Adamuz no registra incidencias desde 2021 y ha superado cuatro inspecciones desde octubre de 2025

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El déficit de la Seguridad Social sin transferencias del Estado roza los 70.000 millones, según Fedea

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados este 22 de enero

Santander, Inditex y Telefónica son las tres empresas españolas más admiradas a nivel mundial

Comprueba los resultados del Sorteo 3 de la Triplex de la Once hoy, jueves 22 de enero de 2026

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions