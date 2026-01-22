El Nikkei sube un 1,73 % tras el preacuerdo de Trump sobre Groenlandia

Tokio, 22 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este jueves un 1,73 % impulsado especialmente por las tecnológicas y el sector de los semiconductores, ante el alivio por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un preacuerdo sobre Groenlandia y la retirada de su amenaza arancelaria contra varios países europeos.

El selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, ganó 914,25 puntos, hasta ubicarse en 53.688,89 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzó un 0,78 %, o 19 puntos, hasta situarse en 3.571 unidades.

Las ganancias en el parqué tokiota siguen al alza de Wall Street la pasada sesión, gracias al alivio generado por el anuncio de Trump en el Foro de Davos (Suiza) de que ha establecido el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El mandatario estadounidense retiró además la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra varios países europeos, tras afirmar previamente que no usaría la fuerza para hacerse con el territorio.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank se disparó un 11,61 % al cierre de la sesión, mientras que en el sector tecnológico la firma Tokyo Electron avanzó un 3,13 % y la compañía de semiconductores Advantest subió un 4,96 %.

El optimismo en la Bolsa tokiota se contagió a otros sectores. El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, subió un 0,9 %, mientras que su rival Honda creció un 1,96 %.

Entre las empresas que experimentaron las mayores bajadas al cierre figuraron Kawasaki Heavy Industries, con una caída del 5,38 %, mientras que su rival Mitsubishi Heavy Industries bajó un 2,04 %.

Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, perdió además un 2,12 % mientras que el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony cayó un 1,89 %. EFECOM