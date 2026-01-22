Espana agencias

El neerlandés Noah Ohio se incorpora al Real Valladolid

Valladolid, 22 ene (EFE).- El Real Valladolid ha alcanzado un acuerdo con el FC Utrecht para la cesión de los derechos federativos de Noah Ohio, de 23 años, que jugará en el conjunto blanquivioleta hasta final de temporada, si bien el club se reserva una opción de compra sobre el jugador, según ha confirmado en nota de prensa.

Noah Chidiebere Junior Anyanwu Ohio es internacional en categorías inferiores de su país, pero también lo fue con Inglaterra, ya que cuenta con doble nacionalidad.

Se formó en las canteras del FC Almere, Manchester United, Manchester City y RB Leipzig, que le cedió al Vitesse en la temporada 2020/21, y al Austria Wien en la 2021/22.

Fichó por el Standard de Liège en el verano de 2002 y, tras 45 partidos y 6 dianas en las diferentes competiciones de Bélgica, fue cedido al Hull City -de Championship inglesa- en enero de 2024.

En julio de ese año llegó al FC Utrecht, en el que intercaló participaciones entre el primer y el segundo equipo. La campaña pasada anotó cinco goles en 25 encuentros en la Eredivisie y dos en tres con el filial, mientras que en el presente curso jugó más con el segundo plantel -8 partidos y 9 goles- que con el principal -6 partidos-.

A pesar de sus 23 años cuenta con experiencia en su trayectoria, con participación en las principales ligas de Bélgica, Austria y Países Bajos, además de en la fase previa de la Europa League.

Además, con la selección neerlandesa disputó en 2025 el Europeo sub21, en el que marcó un gol en dos partidos.

Ahora afronta un nuevo reto en el Real Valladolid, que necesitará sus dotes ofensivas para tratar de escalar puestos en la clasificación.

Será presentado este mismo jueves, en el estadio José Zorrilla, dos días antes del próximo compromiso de LaLiga Hypermotion ante el Albacete que eliminó al Real Madrid en la Copa del Rey. EFE

EFE

