Espana agencias

El Levante igualará su peor arranque como local si no gana al Elche

Guardar

Valencia, 22 ene (EFE).- El Levante, que es el peor local de LaLiga EA Sports (Primera División), con tres empates y cinco derrotas, igualará su peor arranque de temporada en su estadio si no consigue vencer este viernes al Elche en el Ciutat de València.

Sólo una vez en su historia ha encadenado los primeros nueve partidos de una campaña en Primera sin conocer la victoria. Fue en la temporada 2021-2022, en la que acabó bajando a Segunda División, y no ganó en su estadio hasta la vigésima jornada del campeonato, en enero de 2022, al imponerse al Real Mallorca por 2-0.

Esta temporada, el Levante empató en casa ante el Betis, Real Sociedad y Espanyol y perdió ante el FC Barcelona, Real Madrid, Rayo Vallecano, Celta de Vigo y el Athletic Club. Esta derrota le costó el puesto al técnico Julián Calero.

El Levante tiene, eso sí, un partido pendiente ante el Villarreal como local y que disputará el 18 de febrero en el Ciutat de València. El encuentro fue aplazado en diciembre de 2025 por las fuertes lluvias que provocaron que se decretara la alerta roja en València.

La peor racha del Levante en Primera en su estadio se extiende a los catorce partidos que estuvo sin ganar entre el tramo final de la temporada 2020-2021 y el inicio de la campaña 2021-2022. EFE

pzm sm/cmm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Iberia rebaja los precios de los vuelos a Andalucía y amplía su capacidad un 57 %

Infobae

Vox se querella contra el presidente de Adif y la expresidenta por "delito de homicidio imprudente"

Vox se querella contra el

El PP exige a Puente presentar una "auditoría" sobre la red ferroviaria como le "obliga" la Ley de Movilidad

El PP exige a Puente

Junqueras censura al Govern por Rodalies: "Dan lecciones de gestión y quedan retratados"

Infobae

Pimec afirma que las ausencias laborales por la paralización de Rodalies no se retribuyen

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan un posible parricidio en

Investigan un posible parricidio en Fuengirola después de que el supuesto autor se tirara por el balcón

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

Óscar Puente afirma que “sería raro” que el accidente de Adamuz fuese por un fallo del Iryo y “posible” que se debiera a la vía: “Es un tren nuevo y la vía es una vía renovada”

Adif levanta todas las limitaciones de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo en seis puntos: nuevas denuncias de maquinistas por vibraciones

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 enero

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate