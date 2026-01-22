El Levante igualará su peor arranque como local si no gana al Elche

Valencia, 22 ene (EFE).- El Levante, que es el peor local de LaLiga EA Sports (Primera División), con tres empates y cinco derrotas, igualará su peor arranque de temporada en su estadio si no consigue vencer este viernes al Elche en el Ciutat de València.

Sólo una vez en su historia ha encadenado los primeros nueve partidos de una campaña en Primera sin conocer la victoria. Fue en la temporada 2021-2022, en la que acabó bajando a Segunda División, y no ganó en su estadio hasta la vigésima jornada del campeonato, en enero de 2022, al imponerse al Real Mallorca por 2-0.

Esta temporada, el Levante empató en casa ante el Betis, Real Sociedad y Espanyol y perdió ante el FC Barcelona, Real Madrid, Rayo Vallecano, Celta de Vigo y el Athletic Club. Esta derrota le costó el puesto al técnico Julián Calero.

El Levante tiene, eso sí, un partido pendiente ante el Villarreal como local y que disputará el 18 de febrero en el Ciutat de València. El encuentro fue aplazado en diciembre de 2025 por las fuertes lluvias que provocaron que se decretara la alerta roja en València.

La peor racha del Levante en Primera en su estadio se extiende a los catorce partidos que estuvo sin ganar entre el tramo final de la temporada 2020-2021 y el inicio de la campaña 2021-2022. EFE

