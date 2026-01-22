El IBEX reduce el alza y pierde los 17.600 puntos en espera de detalles sobre Groenlandia

Madrid, 22 ene (EFECOM).- El IBEX 35 reduce las ganancias de la apertura con un alza del 0,51 % y pierde los 17.600 puntos a la espera de conocer detalles sobre el acuerdo alcanzado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, con la OTAN sobre Groenlandia y su decisión de echar atrás la aplicación de aranceles a Europa.

A las 12:00 horas, el selectivo español, IBEX 35, ha reducido sus ganancias, que en la apertura superaban el 1 % y se reducían ahora al 0,51 %, en el entorno de 17.500 puntos, penalizado también por la caída de Bankinter, que se deja cerca del 2,50 % tras presentar este jueves resultados. En lo que va de año, el IBEX gana un 1,49 %.

Los mercados europeos, a diferencia de España, mantienen e incluso incrementan las subidas de la apertura, siendo Fráncfort la bolsa que más avanza, el 1,25 %; seguida de París, con el 1,11 %; Milán, con el 1 %; y Londres, con el 0,66 %.

Con el euro estable, con una leve subida del 0,08 % frente al dólar, el cambio se sitúa en 1,168 dólares.

Tras mantener ayer un encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump anunció en las redes sociales que no aplicaría los aranceles anunciados a ocho países europeos que enviaron tropas a Groenlandia al alcanzar un "marco de acuerdo" sobre la isla que forma parte de Dinamarca, pero del que se desconocen los detalles.

El IBEX 35 muestra cautela a la espera de conocer dichos detalles, además se ve perjudicado en su subida por Bankinter, que cede un 2,5 %, la mayor del IBEX, tras publicar sus resultados de 2025, en los que ganó más de 1.000 millones de euros sin extraordinarios.

Tras la caída de Bankinter, en el IBEX se sitúa Repsol, con el 2,45 %; con una caída del precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, del 1,29 %; situándose en 64,4 dólares, mientras que el de referencia en EE. UU., el West Texas Intermediate (WTI), se deja el 1,30 %, hasta los 59,83 dólares, antes de la apertura de Nueva York.

En el continuo, por encima de las pérdidas de Bankinter está solamente Adolfo Domínguez, que se deja el 2,61 %.

En el lado de las ganancias se sitúan las acereras beneficiadas por la marcha atrás de Trump de nuevos aranceles a ocho países europeos, de modo que ArcelorMittal prosigue con sus alzas de ayer y sube un 4,5 %, con la acción en 45,52 euros; y Acerinox, un 3, 65 % y la acción a 13,66 euros.

Acerinox cotiza desde ayer exdividendo ante el abono del mismo a sus accionistas mañana viernes de 0,31 euros, y además ha recibido en las últimas horas dos informes favorables de compra por parte de Citi, que sitúa el precio objetivo de la acción en 15 euros, y de Kepler Cheuvreux, que en este caso la centra en 14,75 euros.

Además según ha señalado Bloomberg y recogen los analistas de XTB, la subida de Acerinox está respaldada por un volumen que dobla la media de los últimos 20 días.

Los futuros de Wall Street avanzan subida que son del 0,87 % para el Nasdaq; del 0,62 % para el S&P 500; y del 0,38 % para el Dow Jones de Industriales, menos abultadas que las contabilizadas ayer al cierre.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este jueves un 1,73 %; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,14 %; el parqué de Shenzhen se anotó el 0,5 %; y el Hang Seng de Hong Kong, avanzó un 0,17 %.

En cuanto a los metales preciosos, el oro baja un 0,12 %, con la onza en 4.825 dólares; y la plata sube un 1,33 %, y se encuentra en 93,44 dólares.

La rentabilidad del bono alemán a diez años cae hasta el 2,874 %; y la del español hasta el 3,266 %, con la prima de riesgo en 38,6 puntos básicos.

El bitcóin cae un 0,22 %, hasta los 89.984,3 dólares. EFECOM

(Foto) (Vídeo)