El FC Andorra rompe la cesión de Antal Yaakobishvili con el Girona

Andorra La Vella, 22 ene (EFE).- Antal Yaakobishvili, defensa húngaro y hermano del portero Áron, deja el FC Andorra después de llegar a un acuerdo con el Girona para finalizar su cesión con el club que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División).

El defensa central, de 21 años, llegó en verano cedido hasta final de temporada por el Girona, club con el que tiene contrato hasta 2028.

El de Budapest debutó con el FC Andorra en un partido contra el Burgos y fue titular en la siguiente jornada contra el Eibar en Ipúrua. También disputó los dos partidos de Copa del Rey completos contra la Valle de Egüés y la Cultural Leonesa.

Con el FC Andorra no ha contado mucho para Ibai Gómez y después con Carles Manso sólo ha disputado 61 minutos en Liga, pero 180 en la Copa del Rey.

Todo lo contrario que su hermano Áron, que es el portero titular del FC Andorra, al que llegó cedido por el Barça. EFE

