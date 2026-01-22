Espana agencias

El ex secretario de Presidencia niega que informase a Mazón sobre un posible confinamiento

Catarroja (Valencia), 22 ene (EFE).- El ex secretario autonómico de Presidencia Cayetano García ha negado este jueves ante la jueza que investiga la gestión de la dana de 2024 que informase al entonces president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, de la consulta que elevó la consellera de Interior, Salomé Pradas, sobre la posibilidad de decretar un confinamiento por las riadas.

Según han explicado fuentes conocedoras de su declaración como testigo en los juzgados de Catarroja (Valencia), García ha asegurado que no comentó con Mazón la sugerencia o consulta de Pradas sobre el confinamiento, que no sabía su postura, y que ésta tampoco le dijo que había intentado hablar con Mazón antes de llamarle a él.

También ha señalado que no era habitual recibir llamadas de personas que no podían contactar con Mazón (como trató de hacer la consellera sin éxito aquella tarde).

Pradas llamó a Cayetano García a las 19:36 y a las 19:43 horas del 29 de octubre de 2024. En la primera llamada, según la versión del secretario autonómico, le informó de la posibilidad de que colapsara la presa de Forata y le indicó que se estudiaba el confinamiento de toda la provincia.

En la segunda, a las 19:43 horas, insistió en la idea del confinamiento. En ambas llamadas García instó a la consellera a que elevase la consulta a la Abogacía de la Generalitat.

Según ha explicado, él era reticente a esa medida porque supondría la limitación de muchos derechos fundamentales y había zonas que no estaban afectadas por el riesgo derivado de la presa.

Tras hablar con la consellera, García ha asegurado que se puso en contacto con el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) para que estuviesen preparados por si había que publicar un confinamiento.

La jueza pidió -el 22 de diciembre- un informe a la Abogacía de la Generalitat para conocer si algún alto cargo del Consell hizo alguna consulta verbal o escrita sobre aquel episodio de inundaciones y barrancadas del 29 de octubre de 2024 que dejaron 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Ese informe, ya aportado a la causa, detalla que ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia consultó nada por escrito a esa Abogacía, pero esa tarde sí se recibieron llamadas telefónicas de corta duración en relación con la dana que se estaba produciendo.

En concreto, la del entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, Ricardo García, que llamó al abogado coordinador de la Abogacía en esa Conselleria y le preguntó si un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, a lo que contestó afirmativamente indicando los preceptos en los que podría fundamentarse, es decir, que la Abogacía sí respaldó la posibilidad del confinamiento.

El ex secretario autonómico de Presidencia Cayetano García llamó al abogado general de la Generalitat para avisarle de la posibilidad de que la consellera de Justicia e Interior -en aquel momento Salomé Pradas- contactara con la Abogacía en caso de que fuera necesario dictar alguna resolución o disposición que requiriese de un informe jurídico en relación con un eventual confinamiento. El abogado general manifestó su disponibilidad.

Después de estas llamadas no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente ni por escrito, según respondió la Abogacía de la Generalitat. EFE

