El Eldense ficha al defensa colombiano Óscar Vega, que fue internacional de fútbol sala

Elda (Alicante), 22 ene (EFE).- El Eldense, club que milita en la Primera RFEF, ha incorporado a su plantilla al futbolista colombiano Óscar Vega, defensa que procede del Llaneros FC, y que ha firmado en el club alicantino hasta el 20 de junio de 2028.

Óscar Vega es un defensa central que tuvo una destacada trayectoria en el fútbol sala colombiano, en donde ejerció como portero durante varias temporadas, y llegó a ser considerado uno de los referentes del país en su posición.

La llegada de Óscar Vega al Eldense se produce dentro del convenio de colaboración internacional que une al Llaneros con el club español.

El nuevo jugador del Eldense es el cuarto futbolista colombiano que llega al club alicantino en el actual mercado de fichajes tras las incorporaciones de Kevin Armesto, Luiyi Castro y Josman Pulgarín, todos procedentes del Llaneros. EFE

