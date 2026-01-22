El CV Melilla debuta con ilusión en la Copa ante el favorito Heidelberg Volkswagen

Melilla, 22 ene (EFE).- El Club Voleibol Melilla, quinto clasificado de la Superliga Femenina, jugará este viernes por primera vez en su historia en la fase final de la Copa de la Reina, competición en la que se medirá en los cuartos de final al Heidelberg Volkswagen de Las Palmas, actual líder de la Liga Iberdrola y vigente campeón de la Supercopa de España.

El encuentro se disputará en el Pabellón Municipal Quico Cabrera, en Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 17.00 hora canaria.

La participación del conjunto melillense en esta cita supone un hito histórico para la entidad, especialmente al tratarse de un club recién ascendido esta temporada a la máxima categoría del voleibol nacional.

El equipo dirigido por Alberto Rodríguez logró su clasificación tras completar una destacada primera vuelta liguera, en la que finalizó en quinta posición.

El técnico del conjunto de la ciudad autónoma reconoció la dificultad del compromiso ante un rival “diseñado para luchar por el título” y recordóo el reciente enfrentamiento liguero disputado el pasado sábado en Las Palmas, que se saldó con derrota por 3-0, aunque con parciales más ajustados de lo que reflejó el marcador final.

En este sentido, Rodríguez subrayó que el equipo “es consciente de los aspectos a mejorar” para competir durante todo el encuentro y destacó el carácter especial de la Copa de la Reina, una competición que “exige afrontar cada partido con mentalidad ganadora y con el objetivo de superar la primera eliminatoria”.

Asimismo, el entrenador del Club Voleibol Melilla espera un partido “exigente, duro y largo”, en el que la solidez defensiva, la continuidad en el juego y la capacidad para mantener el nivel durante todo el choque “serán claves para tener opciones de victoria y luchar por el pase a las semifinales”. EFE

