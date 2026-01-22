Espana agencias

El coreógrafo Dani Pannullo estrena en España 'Constellations', un diálogo entre cuerpos

Madrid, 22 ene (EFE).- El coreógrafo argentino Dani Pannullo estrena en España 'Constellations', un espectáculo concebido en Costa de Marfil que funde tradición y contemporaneidad y habla del "poder y la alegría de la cultura en un mundo dividido".

Pannullo, al frente de su propia compañía, establece un viaje sensorial entre pasado y presente, en el que bailarines españoles y marfileños unen sus talentos.

"'Constellations' es un diálogo de estilos, una conversación entre cuerpos", ha señalado el coreógrafo que ha concebido enteramente su nueva creación en Costa de Marfil y se estrenará en España en Teatros del Canal de Madrid el próximo 4 de febrero.

En este espectáculo habita la tradición y la contemporaneidad. Danzas urbanas o experimentales de libre expresión configuran la parte central de este espectáculo que habla "del poder y la alegría de la cultura en un mundo dividido".

Pannullo, que se instaló en España a finales de los años 80, es un pionero de la danza urbana contemporánea. Fundó su compañía a principios de siglo con el deseo de reflejar la actualidad de la danza y la cultura callejera en las grandes ciudades, trabajos que ha presentado en gira por España, Francia, México, Colombia, Chile, Cuba Ecuador, Marruecos, Egipto, China o Japón, entre otros países. EFE

