El centrocampista Marino Illescas llega al Ceuta procedente del Mirandés

Ceuta, 22 ene (EFE).- El centrocampista Marino Illescas es nuevo jugador del Ceuta, al que llega procedente del Mirandés, club al que el futbolista sevillano le solicitó la baja para comprometerse por lo que resta de temporada y la próxima con el de la ciudad autónoma.

El centrocampista, de 25 años y natural de Écija (Sevilla), ha jugada este curso con el Mirandés once encuentros de LaLiga Hypermotion y dos de Copa del Rey, ha recordado este jueves el Ceuta en el comunicado en el que ha anunciado su contratación y en el que se señala también que esperan que el jugador se incorpore al equipo este mismo jueves.

Marino Illescas ya había sido un objetivo del club caballa, sobre todo después de su temporada en el Algeciras CF en Primera RFEF, donde se erigió como una de las piezas claves en el esquema del conjunto andaluz.

Se formó en las canteras del Écija Balompié y del Sevilla y ha pasado por los filiales del Alavés y del Burgos, consolidándose en la Primera RFEF en las filas del Arenteiro y el Algeciras antes de dar el salto la segunda categoría del fútbol español de la mano del Mirandés.

Con esta incorporación, el Ceuta completa su tercera operación del mercado invernal, después de los fichajes del joven extremo Marc Domenech, cedido por el Mallorca, y del centrocampista José Campaña, que llegó libre y que podría debutar el próximo lunes ante el Cultural Leonesa.

El Ceuta disponía de una ficha libre tras la salida del delantero Andy Escudero, que se marchó al Hércules, lo que ha permitido la contratación de Illescas.

La dirección deportiva del Ceuta ha destacado en su comunicado que el jugador "se caracteriza por tener un buen trato del balón con un golpeo exquisito, magnífico desplazamiento a media-larga distancia, tener mucho criterio con el manejo de la pelota y ser solidario en el esfuerzo".

Además, añade el club, el futbolista "tiene mucha llegada y puede actuar tanto de '6' como de '8', por lo que puede aportar mucho al equipo dirigido por José Juan Romero", por lo que están "muy agradecidos a la gran predisposición" por incorporarse a este equipo en la confianza de que dará "muchas tardes de gloria" a la afición. EFE

