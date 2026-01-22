Espana agencias

El central Antal Yaakobishvili regresa del Andorra al Girona y sale cedido al Tenerife

(actualiza con su cesión al Tenerife)

Andorra La Vella/Girona, 22 ene (EFE).- El central húngaro del Girona Antal Yaakobishvili jugará cedido hasta final de temporada en el Tenerife, de Primera RFEF, una vez cancelado su préstamo al Andorra, de LaLiga Hypermotion, según informaron los clubes este jueves.

Antal, de 21 años, apenas ha jugado con el equipo presidido por Gerard Piqué en LaLiga Hypermotion, por lo que el Girona ha buscado una cesión en el equipo que lidera el grupo 1 de Primera Federación para que el joven defensa disponga de más continuidad y oportunidades y pueda "continuar con su proceso de crecimiento deportivo", según reza el comunicado del club de Montilivi.

El central húngaro protagonizó un ilusionante estreno con el primer equipo del Girona en enero de 2024 y justo después renovó hasta 2028.

La temporada pasada jugó dos partidos bajo las órdenes de Míchel Sánchez, con 90 minutos contra el Arsenal en la Liga de Campeones, y en verano salió cedido para crecer, pero en Andorra no ha tenido las oportunidades que sí han encontrado los delanteros Jastin García y sobre todo Minsu Kim, también cedidos por el Girona.

El de Budapest debutó con el FC Andorra en un partido contra el Burgos y fue titular en la siguiente jornada contra el Eibar en Ipúrua. También disputó los dos partidos de Copa del Rey completos contra la Valle de Egüés y la Cultural Leonesa.

Con el FC Andorra no ha contado mucho para Ibai Gómez y después con Carles Manso sólo ha disputado 61 minutos en Liga, pero 180 en la Copa del Rey.

Todo lo contrario que su hermano Áron, que es el portero titular del FC Andorra, al que llegó cedido por el Barça. EFE

