El Bundesbank prevé un crecimiento moderado de Alemania el primer trimestre de 2026

Fráncfort (Alemania), 22 ene (EFECOM).- El Bundesbank (banco central germano) prevé un crecimiento económico moderado de Alemania el primer trimestre de 2026 porque las expectativas de las empresas son más pesimistas.

Los economistas del Bundesbank dicen en el boletín económico de enero, publicado este jueves, que "las expectativas de las empresas se han vuelto algo más pesimistas de nuevo, sugiriendo que es probable que la producción económica crezca sólo moderadamente en el primer trimestre de este año".

La relajación de la política presupuestaria en Alemania va a proporcionar un impulso más fuerte a lo largo del año.

Alemania creció un 0,2 % en 2025, después de dos años consecutivos en recesión, gracias al consumo.

Los aranceles de EE. UU., la apreciación del euro y la elevada competencia, sobre todo en China, redujeron las exportaciones, según el Bundesbank

Además, la incertidumbre política y una débil utilización de capacidades en la industria afectaron negativamente a la inversión.

Sin embargo, el consumo contribuyó al crecimiento del producto interior bruto (PIB).

El consumo privado está apoyado en Alemania por el fuerte aumento de los salarios.

Los pedidos a las empresas industriales alemanas subieron mucho en noviembre, respecto al mes anterior, gracias al aumento del gasto en defensa del Gobierno alemán. EFECOM

