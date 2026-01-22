Espana agencias

El brasileño Silveira dice que jugar en la U de Perú es "oportunidad muy grande y buena"

Lima, 21 ene (EFE).- El centrocampista brasileño Miguel Silveira afirmó que la posibilidad de jugar en el Universitario de Deportes de Perú, club que anunció su fichaje el último lunes, "es una oportunidad muy grande y buena" para él, tras haber militado en la anterior temporada en el fútbol japonés.

El jugador de 22 años, que llegó a la U procedente del Albirex Niigata de Japón, declaró a medios locales que está "muy contento" de haberse unido al vigente tricampeón del fútbol peruano.

Manifestó, además, su entusiasmo por participar el próximo sábado en la presentación del equipo, que jugará un partido amistoso frente al Universidad de Chile en el Estadio Monumental de Lima.

Agregó que en su anterior equipo tuvo poca participación por decisión técnica, pero dijo que se encuentra bien físicamente y a disposición del entrenador, el español Javier Rabanal.

"Sí, estoy entrenando, ya lo estaba haciendo antes. Ahora a seguir entrenando con mis compañeros y para cuando el míster crea que estoy listo", remarcó.

Silveira también ha jugado en el Fluminense y el Bragantino de su país y en el Sochi ruso. EFE

