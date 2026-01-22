El Banco Central turco reduce los tipos de interés en 100 puntos básicos, hasta el 37 %

Ankara, 22 ene (EFECOM).- El Banco Central de Turquía ha recortado este jueves los tipos de interés hasta el 37 %, una rebaja de 100 puntos básicos desde el 38 % en el que los fijó en diciembre de 2025, en un movimiento ligeramente menor que el esperado por los mercados.

La institución mantiene así la dinámica de bajadas puesta en marcha hace un año, solo interrumpida por una subida en abril pasado, entre turbulencias políticas.

En su última decisión al respecto, en diciembre pasado, el Banco redujo los tipos 150 puntos, del 39,5 al 38 %, y los analistas esperaban una bajada similar hoy, con estimaciones que iban de los 100 a los 200 puntos básicos.

La inflación interanual se mantuvo en el 30,9 % en diciembre pasado, una bajada de apenas 0,2 puntos respecto al mes anterior, en línea con las previsiones anunciadas por el Banco en noviembre pasado, pero por encima de la horquilla del 25-29 % proyectada en agosto para el final del año.

En su comunicado de hoy, el banco emisor justifica la cautelosa bajada con que "los datos provisionales de enero muestran una subida de la inflación mensual, sobre todo en el sector de la alimentación, mientras que la subida de la tendencia inflacionaria es limitada".

Como en los meses pasados, apunta, "las expectativas respecto a la inflación y los hábitos de fijar precios siguen representando un riesgo para el proceso de reducir la inflación".

Tras años de tipos extremamente bajos para incentivar el consumo y el empleo, el Banco Central empezó en junio de 2023 una subida paulatina de las tasas, hasta alcanzar el 50 % en 2024, dinámica que invirtió en diciembre de 2024 con una bajada escalonada.

Si bien antes fijaba los tipos de forma mensual, el Banco Central celebró en 2025 solo 8 reuniones dedicadas a la política monetaria, sin modificarla en febrero, mayo, agosto y noviembre.EFECOM