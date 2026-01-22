El Athletic ganó en 13 de sus 81 visitas ligueras al Sevilla

Sevilla, 22 ene (EFE).- El Sevilla, que este sábado recibe al Athletic Club en partido de la vigésima primera jornada liguera, sólo ha perdido 13 de los 81 partidos de Liga que ha jugado como local frente al conjunto vizcaíno, frente al que además ha obtenido 21 empates y 47 victorias.

En su segunda visita, en 1935, un doblete de Gorostiza dio el triunfo al Athletic en Sevilla, donde no volvió a ganar hasta un decenio más tarde, cuando se impuso por 2-3 en un encuentro en el que Rincón y Arza marcaron para los locales e hicieron los tantos visitantes Gaínza, Iriondo y Panizo.

Las tres siguientes victorias de los 'Leones' en el feudo sevillista fueron por 1-2: con tantos de Eneko Arieta, Mauri y el local Arza en la temporada 55/56; marcaron Iñaki Sáez, de nuevo Arieta y el sevillista Gallego en la campaña 63/64; y, en el curso siguiente, el propio Arieta remontó con un doblete el gol de Oliveros.

Su hermano Antón, Arieta II, abrió el marcador en el Sánchez-Pizjuán en el duelo de la temporada 67/68, ganado por 2-3 por el Athletic gracias a dos goles de Uriarte que conjuró el doblete del uruguayo Bergara para los andaluces.

Betzuen certificó el tanteo mínimo de la temporada 71/72, tras la cual pasaron los vascos veinte años sin ganar en el campo del Sevilla, hasta el 1-2 de la Liga del ejercicio 91/92, después de una remontada gracias a Ziganda y su actual entrenador, Ernesto Valverde, del gol inicial de Juan Martagón, hoy delegado sevillista.

La última victoria de la serie durante el siglo XX llegó en la campaña 93/94, con otra remontada culminada por Valverde (1-3) después de adelantar Davor Suker a los locales y darle la vuelta al marcador dos tantos de Julen Guerrero.

En los dos primeros decenios de la presente centuria, el Athletic sólo ganó un partido de Liga en Sánchez-Pizjuán, donde venció por 1-2 en la temporada 2011/12, con goles de Iraola, De Marcos y del local Jesús Navas.

Las tornas han cambiado en la década de los 20, ya que los vascos se impusieron por la mínima, con tanto de Iñaki Williams, en la temporada 2020/21; 0-2 en la antepasada Liga, cuando marcaron Vesga y Paredes; y de nuevo 0-1 en el precedente más cercano, en abril pasado, cuando decantó el resultado un tanto de Yeray. EFE

