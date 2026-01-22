Espana agencias

El 6 % de los hogares alemanes poseía un coche eléctrico o híbrido enchufable en 2023

Berlín, 22 ene (EFECOM).- El 6 % de los hogares alemanes poseía al menos un coche eléctrico o híbrido enchufable en 2023, según datos publicados este jueves por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), que precisa que su presencia depende en gran medida de los ingresos.

Así, sólo el 1,3 % de los hogares con unos ingresos netos mensuales inferiores a 2.600 euros poseían al menos un coche eléctrico o un híbrido enchufable.

En aquellos con una entrada de dinero de entre 2.600 y menos de 3.600 euros al mes, ascendía al 3,5 %; y en aquellos con ingresos mensuales de entre 3.600 y menos de 5.000 euros al 5,4 %.

Por contra, el 13,4 % de los hogares con ingresos mensuales de 5.000 euros o más poseía uno o varios coches eléctricos o híbridos enchufables.

En general, el 80 % de los hogares poseía al menos un turismo, ya fuera eléctrico, híbrido enchufable, de gasolina o diésel.

Por otra parte, el 11,5 % de los hogares con hijos poseían al menos un vehículo de este tipo, frente al 7,5 % de los hogares sin hijos.

Además, la proporción de coches eléctricos o híbridos enchufables varía en función del número de hijos en el hogar: así, en el caso de las parejas con un hijo, era el 10,6 % de los hogares; en el de aquellas con dos hijos, el 12,6 %; y en el de aquellas con tres o más hijos, del 10,7 %.

En el caso de las personas que vivían solas, el 2,2 % de los hogares poseía este tipo de vehículo.

En tanto, según datos de la Oficina Federal de Vehículos Motorizados, en 2025 el 30 % de todos los turismos matriculados por primera vez estaban equipados con propulsión eléctrica -coches cien por cien eléctricos o híbridos enchufables-, frente al 20,3 % en 2024.

Así, en 2025 se matricularon más de 856.500 turismos enchufables, entre los cuales más de 545.100 eran puramente eléctricos, lo que representa el 19,1 % de todas las matriculaciones de turismos nuevos el año pasado, frente al 13,5 % en 2024.

Alemania contaba a 1 de enero de 2025 con más de 160.000 puntos de recarga públicos, de lo que casi 36.000 eran de recarga rápida, con diferencias regionales.

La distancia media hasta la estación de recarga pública más cercana en todo el país es de 7 minutos en coche, aunque, en las zonas metropolitanas, el punto más próximo está a menudo a entre dos y cinco minutos: mientras que en las regiones poco pobladas, en algunos casos se tarda hasta 30 minutos en llegar a uno.

A partir de este año, el Gobierno alemán quiere introducir una subvención para la compra o el leasing de un coche eléctrico nuevo o un híbrido enchufable por parte de particulares que incluirá una bonificación de entre 1.500 y 6.000 euros para las familias y hogares con ingresos más bajos. EFECOM

