Dimite la alcaldesa de Llocnou de la Corona (Valencia), uno de los municipios de la dana

València, 22 ene (EFE).- La alcaldesa de Llocnou de la Corona (Valencia), uno de los municipios gravemente afectados por las inundaciones de la dana del 29 de octubre de 2024, Paqui Llopis, ha presentado su renuncia al cargo, aunque conservará el acta y las delegaciones de Participación y Fiestas.

Llopis, que pertenece al PP y que lleva 14 años en la corporación municipal y ha sido alcaldesa los últimos seis años, ha tomado esta decisión "tras una profunda reflexión" por motivos "personales, familiares y laborales", ya que la acumulación de trabajo hacía difícil seguir desempeñando sus funciones al frente del consistorio, según un comunicado del ayuntamiento.

Se trata de la segunda dimisión al frente de una alcaldía de un municipio afectado por la dana, ya que en Paiporta dimitió el pasado mes de junio su alcaldesa, la socialista Maribel Albalat, por motivos de salud.

Llocnou de la Corona es el municipio más pequeño de España, con apenas siete calles y un centenar de habitantes, y está situado en pleno corazón de la comarca de l'Horta Sud.

Llopis es administrativa de profesión en una empresa familiar ubicada en Alaquàs y en 2019 se convirtió en la primera mujer en asumir la vara de mando del municipio tras ganar las elecciones su partido, el PP, cargo que revalidó en 2023 tras recabar casi un 75 % de apoyo y obtener los cinco ediles de la corporación.

Durante su mandato afrontó la gestión de la pandemia de la covid-19 y de la dana de 2024 y ha afirmado que su dimisión "no es una decisión fácil", porque ser alcaldesa de Llocnou de la Corona ha sido "uno de los mayores honores" de su vida, pero hay momentos en los que hay que "priorizar a la familia y a las circunstancias personales, sin dejar de lado el compromiso" con el pueblo.

En los próximos días se convocará un pleno en el que se oficializará su decisión y se establecerá una alcaldía accidental, tras lo que se convocará otra sesión plenaria para investir la persona que pasará a ocupar la alcaldía. EFE

