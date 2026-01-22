Espana agencias

Detenido un octogenario por matar a su compañero de habitación en una residencia de León

León, 22 ene (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un octogenario acusado de matar a su compañero de habitación, de 88 años, en la residencia de mayores de la localidad leonesa de Santa Colomba de Somoza.

La Subdelegación del Gobierno de León ha informado de que los hechos se registraron durante la madrugada del pasado domingo por circunstancias que todavía se están investigando. EFE

JJP/mr/mcm

EFE

