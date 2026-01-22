Cristina Urgel, feliz por la nominación al Goya: "Es un proyecto personal y 100 % soriano"

Ana Aparicio

Soria, 22 ene (EFE).- La actriz Cristina Urgel ha logrado su primera nominación a los Goya con el documental 'La conversación que nunca tuvimos', su cortometraje "más personal y cien por cien soriano" que narra, en la voz de su abuela fallecida, la historia de una madre soltera que sacó adelante sola a su hija en Cabrejas del Pinar.

Su magia reside en que la grabación fue "a una única toma" con su madre como protagonista escuchando los audios de su abuela contando su historia: la lucha de una madre soltera en los años 50 y señalada por la sociedad, ha explicado Urgel (Soria, 1979) en una entrevista con EFE.

"La emoción de mi madre escuchando a mi abuela contar su historia es la auténtica magia de este documental", ha asegurado la cineasta soriana, quien celebra haber convertido a las dos de las personas más importantes para ella en "auténticas protagonistas de su vida".

En aquella época y residiendo en un pueblo pequeño como Cabrejas del Pinar (Soria), ser madre soltera "no estaba bien visto" y era "la comidilla del pueblo" porque para la gente eso significaba poco menos que "ser una puta", ha proseguido.

Por todo ello, Urgel ha recordado que era un tema tabú en casa debido, sobre todo, al sentimiento de "vergüenza y dolor" que pesaba sobre su abuela.

Gracias al cine, madre e hija han podido por fin sostener 'La conversación que nunca tuvimos', la cual sale a la luz tres años después del fallecimiento de su abuela para que "todo el mundo la escuche y las personas que se sientan identificadas no tengan miedo ni vergüenza a contar su historia".

"Creía que nunca conseguiría mantener esa conversación con ella", ha asegurado la cineasta, quien desvela que fue una charla "muy sanadora" para ella y también para su madre, co-protagonista de este documental, al escuchar esos audios.

Realizar un documental con esa grabación "fue algo que decidí después cuando mi madre estuviera preparada", ha agregado.

Y, cuando lo estuvo, Urgel ha celebrado que su madre se convirtiera en personaje principal de este documental porque la magia reside en "capturar las primeras emociones al escuchar a mi abuela contar su historia".

Sobre la nominación a los Goya, ha afirmado que se siente "doblemente feliz", primero por el reconocimiento a su trabajo y en segundo lugar por tratarse de un proyecto tan "personal y especial" para ella.

"Es mi proyecto más personal y desde el principio supe que quería hacerlo con total libertad", ha insistido sobre una cinta que, al margen de su nominación a los Goya, su mayor premio ya es el de haber convertido a su madre y a su abuela en "protagonistas de su propia vida".

Con ellas, aunque no de manera presencial, se presentará Cristina el 28 de febrero en la gala de los Premios Goya para intentar hacerse con un galardón tan preciado: "Aunque mi abuela ya no esté físicamente, siempre va conmigo a todos los sitios y sé que estará feliz por mí donde quiera que esté", ha precisado.

El documental 'La conversación que nuca tuvimos' fue doblemente galardonado en el Festival de Cortos de Soria de 2025 al Mejor Documental y Mejor Corto Castilla y León, un reconocimiento que, según Urgel, supone "un gran impulso" para la calificación a los Goya.

"Entrar en la sección oficial en un festival calificador para los Goya como el Festival de Cortos de Soria es un primer paso muy importante", ya que el apoyo a este tipo de festivales "es imprescindible" para el cine, ha reflexionado.

"El cine genera riqueza, atrae población y visibiliza territorio", ha asegurado Urgel antes de animar a todos los jóvenes que quieran ganarse la vida con el cine a que no desistan y sigan luchando: "Hay que hacer batalla porque es lo que te curte personalmente y profesionalmente", ha concluido. EFE

