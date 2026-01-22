Cortada una línea de Cercanías en Asturias por un desprendimiento de piedras sobre la vía

Oviedo, 22 ene (EFECOM).- Un desprendimiento de piedras a la salida de un túnel ha causado este jueves pequeños daños en la carrocería de un tren de Cercanías Asturias sin que se hayan producido daños personales, y ha obligado a interrumpir temporalmente la circulación ferroviaria, han informado fuentes de Adif y de Renfe.

El desprendimiento ha tenido lugar poco antes de las 17:00 horas a la salida del túnel del Padrún, en Olloniego, concejo de Oviedo.

El tren, que sufrió pequeños daños en la parte delantera de la cabina, pudo continuar la marcha hasta la capital asturiana.

Como consecuencia del desprendimiento de piedras, la circulación en la línea C1 del núcleo de Cercanías se mantiene interrumpida entre las poblaciones de Ablaña y Olloniego.

Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre Ablaña (concejo de Mieres) y Soto del Rey (concejo de Ribera de Arriba).

Personal de Adif está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible. EFECOM