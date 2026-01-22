Cortada una línea de Cercanías en Asturias por un desprendimiento de hormigón sobre la vía

(actualiza la noticia EC4910 con más información)

Oviedo, 22 ene (EFECOM).- Un desprendimiento de hormigón a la salida de un túnel ha provocado este jueves pequeños daños en la carrocería de un tren de Cercanías Asturias sin que se hayan producido daños personales, y ha obligado a interrumpir temporalmente la circulación en una línea ferroviaria, han informado fuentes de Adif y de Renfe.

El desprendimiento ha tenido lugar poco antes de las 17:00 horas a la salida del túnel del Padrún, en Olloniego, concejo de Oviedo.

Fuentes del gestor de la infraestructura ferroviaria han precisado a EFE que el desprendimiento se ha producido en el revestimiento de "hormigón proyectado", que "no es un elemento estructural del túnel".

Personal de Adif está trabajando en la reposición del revestimiento en ese punto y en la inspección del resto del túnel, "con previsión de reparación a lo largo de esta noche para que mañana pueda retomarse el servicio"

El tren, que sufrió pequeños daños en la parte delantera de la cabina, pudo continuar la marcha hasta la capital asturiana.

Como consecuencia del desprendimiento, la circulación en la línea C1 del núcleo de Cercanías se mantiene interrumpida entre las poblaciones de Ablaña y Olloniego.

Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre Ablaña (concejo de Mieres) y Soto del Rey (concejo de Ribera de Arriba). EFECOM