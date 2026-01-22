Espana agencias

Corea del Sur creció un 1 % en 2025, pero se contrajo un 0,3 % en el último trimestre

Seúl, 22 ene (EFECOM).- La economía surcoreana creció un 1 % en todo 2025 entre una caída continuada de la construcción y la inversión en instalaciones, unos resultados marcados por la contracción del 0,3 % en el último trimestre del año, según mostraron este jueves estimaciones preliminares del Banco de Corea (BoK).

El crecimiento de un 1 % del producto interior bruto (PIB) en 2025 contrasta con la expansión del 2 % en el año anterior y supone la cifra más baja desde 2020, aunque la cifra se ajusta a las previsiones del banco central publicadas el pasado diciembre.

En los tres últimos meses de 2025, el PIB surcoreano se contrajo un 0,3 % con respecto al trimestre precedente, una cifra inesperada ante las previsiones de crecimiento del 0,2 % presentadas por el BoK.

La cuarta economía de Asia arrancó el año con una contracción del 0,2 % en el primer trimestre, pero se recuperó con éxito en el segundo trimestre (0,7 %) y llegó a registrar un crecimiento 'sorpresa' del 1,3 % en el tercer trimestre.

La contracción de la economía en el último trimestre de 2025, la más pronunciada desde la registrada en el mismo periodo de 2022, se vio reforzada por la disminución de un 1,8 % en la inversión en instalaciones entre octubre y diciembre.

El mayor lastre entre los pasados octubre y diciembre fue la caída en la inversión en construcción, de un 3,9 %.

Las exportaciones se vieron reducidas también un 2,1 % en el cuarto trimestre de 2025, según los datos publicados por el banco central surcoreano debido a una disminución en vehículos de motor y maquinaria y equipo. Las importaciones también se vieron mermadas en un 1,7%, principalmente por el gas natural y los automóviles.

El BoK pronosticó un crecimiento del 2 % para todo 2026, aunque medios como el diario surcoreano Yonhap anticiparon críticas al optimismo del banco central ante la disparidad entre las previsiones de crecimiento para 2025 y las cifras reales. EFECOM

