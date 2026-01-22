Espana agencias

Condenan a doce años y medio de prisión a un hombre por matar un joven tras un altercado en un bar de Gran Canaria

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a doce años y seis meses de prisión a un hombre por un delito de homicidio por haber acabado con la vida de un joven tras un altercado que tuvo lugar a mediados de 2023 en un bar de Las Palmas de Gran Canaria.

Según recoge la sentencia tras un juicio por jurado, se ha declarado como probado que el acusado acudió sobre las 06.00 horas del 19 de mayo de dicho año al local y que entró al baño con la intención de adquirir algún tipo de droga.

Allí, se encontró con la víctima y al menos dos o tres personas que no han podido ser identificadas, produciéndose un altercado en el que el acusado recibió un golpe en la nariz que le produjo un sangrado abundante, yéndose éste a su casa.

Posteriormente, el hombre cogió un cuchillo que guardó en su pantalón, regresó al bar y apuñaló en repetidas ocasiones en el tórax y brazos al joven, que murió este mismo día en un hospital de la capital grancanaria.

El jurado consideró probado también que en el momento de los hechos el acusado tenía afectada su capacidad de entender y querer por el consumo de alcohol y drogas durante 19 horas aproximadamente, así como por su patrón de conducta adictiva y su personalidad tendente a actuar de forma defensiva, con escaso control de sus impulsos.

