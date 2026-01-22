Espana agencias

Condenado a seis años de internamiento el menor que apuñaló mortalmente a otro joven en Cáceres en mayo

El Juzgado de Menores de Cáceres ha condenado a seis meses de internamiento en régimen cerrado al menor de 17 años que apuñaló a otro joven de 18 años causándole la muerte. Los hechos sucedieron en una calle de la barriada del Perú de la capital cacereña en mayo de 2025.

El menor ha reconocido su participación en los hechos, por lo que se ha llegado a un acuerdo entre las partes y se ha rebajado la pena de siete años por homicidio que solicitaba la Fiscalía de Menores y la acusación particular. También se ha fijado una indemnización de 235.000 euros a la familia de la víctima mortal, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Ante este acuerdo de conformidad de las partes, la vista oral que estaba prevista para primera hora de este jueves no ha llegado a celebrarse y se evita así un largo proceso judicial.

Cabe recordar que los hechos se produjeron sobre las ocho de la tarde del pasado 23 de mayo cuando los dos jóvenes implicados mantuvieron un enfrentamiento que terminó en una agresión con arma blanca, que provocó la muerte de un joven de 18 años.

El presunto autor de la puñalada también tuvo que ser trasladado al hospital donde fue atendido por cortes de gravedad en el cuello. Tras recibir asistencia y ser dado de alta médica, se decretó su internamiento en régimen terapéutico en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nessi de Badajoz.

El joven fallecido jugaba al baloncesto en un equipo junior de la ADC y era uno de los hijos de un conocido propietario de una administración de Loterías de la ciudad, y de una profesora. Ambos eran procedentes de la localidad de Torrejoncillo, donde fue enterrado el joven.

