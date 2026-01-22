Espana agencias

Comuns cree que Govern cometió un "grave error" al anunciar que Rodalies funcionaría hoy

Barcelona, 22 ene (EFECOM).- La presidenta del grupo de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado este jueves que el Govern cometió un "grave error" al anunciar ayer por la tarde que el servicio de Rodalies volvería a funcionar a partir de las 6:00 horas de esta mañana.

El servicio de Rodalies y Regionales continúa paralizado en Cataluña por segundo día consecutivo, lo que ha generado desconcierto y malestar entre los usuarios, que esperaban poder acceder a algún convoy a primera hora de la mañana.

En un mensaje publicado en redes sociales, Albiach ha defendido que fue "un grave error anunciar la reanudación del servicio si no estaba garantizado", lo que hicieron en una rueda de prensa los consellers de la Presidencia, Albert Dalmau, y de Territorio, Sílvia Paneque.

Albiach ha añadido, en línea con lo dicho ayer miércoles, que "una vez más se demuestra que Rodalies y Regionales es clave para el funcionamiento del país y por qué esta debe ser la máxima prioridad del Govern en infraestructuras". EFECOM

