Colombia suspende la venta de electricidad a Ecuador tras la imposición de aranceles

Bogotá, 22 ene (EFECOM).- El Gobierno colombiano suspendió este jueves la venta de energía eléctrica a Ecuador para dar prioridad a su "soberanía energética", después de que el presidente de ese país, Daniel Noboa, anunciara un arancel del 30 % a los productos colombianos por una supuesta falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico.

"Seguimos creyendo en la integración energética y en el diálogo entre pueblos hermanos. Sin embargo, las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional", manifestó en un comunicado el ministro de Minas y Energía colombiano, Edwin Palma. EFECOM

