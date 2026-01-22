Espana agencias

Brasil acelerará la ratificación del acuerdo UE-Mercosur pese al freno de la Eurocámara

São Paulo, 21 ene (EFECOM).- El Gobierno brasileño afirmó este miércoles que busca acelerar el proceso doméstico para ratificar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), pese a la decisión de la Eurocámara de frenar su aprobación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró en un comunicado enviado a EFE que el Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los principales impulsores del tratado, otorga "toda la prioridad" a la ratificación y que seguirá "trabajando" para "acelerar sus trámites internos de aprobación".

El objetivo, según la Cancillería, es "garantizar" que las condiciones para su plena entrada en vigor estén satisfechas "con la máxima celeridad posible".

El Parlamento Europeo decidió este miércoles en una votación muy ajustada remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE para que revise su legalidad, un proceso que puede alargarse hasta dos años y que, como consecuencia, retrasa la ratificación.

En ese sentido, la Cancillería brasileña añadió que "acompañará" los próximos pasos del proceso que se desarrollará en el marco de las instituciones europeas.

La decisión de la Eurocámara ha provocado reacciones diversas de parte de los gobiernos del Mercosur, bloque del que forman parte Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y, en proceso de adhesión, Bolivia, cuyos Parlamentos también deben ratificar el acuerdo.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, afirmó que no cree que el pedido de revisión jurídica "vaya a ser un inconveniente".

Mientras, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, calificó la noticia de "tropiezo", pero dijo tener "pocas dudas" de que el Tribunal termine por validar el contenido del tratado.

Después de una negociación de más de 25 años, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y los representantes de los países del Mercosur firmaron el acuerdo el sábado pasado durante una ceremonia en Asunción (Paraguay).

El pacto es un hito para ambos lados, al crear una zona de libre comercio con unos 720 millones de habitantes y un peso económico de 22 billones de dólares (19 billones de euros), casi un cuarto del PIB global.

De forma gradual, reducirá o eliminará los aranceles para alrededor del 90 % de las exportaciones e importaciones. EFECOM

