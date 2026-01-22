Espana agencias

Bankinter gana 1.090 millones en 2025, un 14,4 % más, y pulveriza un nuevo récord

Guardar

Madrid, 22 ene (EFECOM).- Bankinter ganó, por primera vez en su historia, más de 1.000 millones de euros en 2025 de forma recurrente, en concreto 1.090 millones, un 14,4 % más, gracias al crecimiento de la actividad comercial y a la diversificación de los ingresos, según ha informado este jueves.

En 2021, la entidad que lidera ahora Gloria Ortiz, ganó 1.333 millones de euros, pero ese resultado incluía una plusvalía de casi 900 millones por la salida a Bolsa de Línea Directa y el beneficio neto recurrente se situó en 437,4 millones.

Según la información remitida hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) alcanzó el 18,9 % el año pasado, frente al 17,9 % de 2024. EFECOM

