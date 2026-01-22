Espana agencias

Bankinter cae un 2,5 % en bolsa tras ganar en 2025 un 14,4 % más, lo esperado por mercado

Guardar

Madrid, 22 ene (EFECOM).- Bankinter es el valor que más cae de la Bolsa española en los primeros compases de sesión, más del 2,5 %, a pesar de unos buenos resultados en 2025, en los que ganó más de 1.000 millones de euros, un 14,4 % más, pero que han estado en línea con lo que esperaba el mercado, que avanzaba un crecimiento en torno al 14 %.

Tras comenzar a cotizar prácticamente plano, con leves alzas y bajas, finalmente el valor se ha decantado por una caída del 2,57 %, situándose el precio de la acción en 13,85 euros.

En lo que va de año, la compañía pierde en bolsa un 2,15 %.

A las 10:00 horas, el IBEX 35 rebaja levemente la subida de la apertura, con un avance del 0,70 % y se sitúa por debajo de los 17.600 puntos, en concreto en 17.566 enteros.

Bankinter ganó, por primera vez en su historia, más de 1.000 millones de euros en 2025 sin extraordinarios, en concreto 1.090 millones, un 14,4 % más, gracias al crecimiento de la actividad comercial y a la diversificación de los ingresos, según ha informado este jueves.

El analista de IG Sergio Ávila señala que las ganancias de Bankinter proceden sobre todo de las comisiones, en un entorno en el que el margen financiero empieza a notar ya el giro de tipos a la baja.

Según Ávila, el mercado valora un banco que está "bien gestionado, con cliente de mayor valor, y que sigue defendiendo la rentabilidad pese al cambio de ciclo monetario", pero se anticipan al riesgo de que 2026 traiga más presión en márgenes de crédito y más competencia en depósitos.

Desde Renta4, la analista Nuria Álvarez, ha apuntado que los resultados del cuarto trimestre de Bankinter se han situado en línea con sus estimaciones en las principales líneas de la cuenta de resultados a excepción del beneficio neto.

Tras la presentación de sus resultados del tercer trimestre del año, las acciones de Bankinter también llegaron a caer un 5 % a pesar de ganar en ese momento un 11 %, al advertir los analistas de los riesgos de una fuerte competencia que reflejaba presión sobre los préstamos y el margen de clientes. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alemania asegura que nada detendrá la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur

Infobae

Semaf pide informe exhaustivo que garantice la seguridad de Rodalies antes de reanudarlas

Infobae

La película 'Aída y vuelta' incluye un capítulo de la serie "de regalo" para ver en casa

Infobae

Segundo día de atascos en Barcelona por la paralización de Rodalies y el corte en la AP-7

Infobae

Ayuso dice que Sánchez impone "silencio" sobre Adamuz porque "no tienen a quién culpar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rusia aumenta la presencia de

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ADIF, con 13.429 empleados, tiene que contratar a una empresa privada para sacar los visados del personal que va a Arabia Saudí a trabajar en el AVE

Prisión provisional sin fianza para el entrenador de fútbol base de Badajoz acusado de captar menores con fines pornográficos

¿Hacia dónde va el caso Julio Iglesias? Las dos denunciantes aseguran que “seguirán luchando”

El Gobierno de Ayuso adjudica la unidad del dolor del hospital público de Vallecas a una congregación religiosa porque su centro es el más cercano en coche

ECONOMÍA

Controlador aéreo: las oposiciones mejor

Controlador aéreo: las oposiciones mejor pagadas y cómo llegar a ellas

El gasto en mantenimiento de la red ferroviaria aumenta un 60% en ocho años y los accidentes graves caen un 10%

Números ganadores del Super Once del 23 enero

La energía solar en los tejados podría cubrir el 40% de la demanda eléctrica de la Unión Europea

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga