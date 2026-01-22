Bankinter cae un 2,5 % en bolsa tras ganar en 2025 un 14,4 % más, lo esperado por mercado

Madrid, 22 ene (EFECOM).- Bankinter es el valor que más cae de la Bolsa española en los primeros compases de sesión, más del 2,5 %, a pesar de unos buenos resultados en 2025, en los que ganó más de 1.000 millones de euros, un 14,4 % más, pero que han estado en línea con lo que esperaba el mercado, que avanzaba un crecimiento en torno al 14 %.

Tras comenzar a cotizar prácticamente plano, con leves alzas y bajas, finalmente el valor se ha decantado por una caída del 2,57 %, situándose el precio de la acción en 13,85 euros.

En lo que va de año, la compañía pierde en bolsa un 2,15 %.

A las 10:00 horas, el IBEX 35 rebaja levemente la subida de la apertura, con un avance del 0,70 % y se sitúa por debajo de los 17.600 puntos, en concreto en 17.566 enteros.

Bankinter ganó, por primera vez en su historia, más de 1.000 millones de euros en 2025 sin extraordinarios, en concreto 1.090 millones, un 14,4 % más, gracias al crecimiento de la actividad comercial y a la diversificación de los ingresos, según ha informado este jueves.

El analista de IG Sergio Ávila señala que las ganancias de Bankinter proceden sobre todo de las comisiones, en un entorno en el que el margen financiero empieza a notar ya el giro de tipos a la baja.

Según Ávila, el mercado valora un banco que está "bien gestionado, con cliente de mayor valor, y que sigue defendiendo la rentabilidad pese al cambio de ciclo monetario", pero se anticipan al riesgo de que 2026 traiga más presión en márgenes de crédito y más competencia en depósitos.

Desde Renta4, la analista Nuria Álvarez, ha apuntado que los resultados del cuarto trimestre de Bankinter se han situado en línea con sus estimaciones en las principales líneas de la cuenta de resultados a excepción del beneficio neto.

Tras la presentación de sus resultados del tercer trimestre del año, las acciones de Bankinter también llegaron a caer un 5 % a pesar de ganar en ese momento un 11 %, al advertir los analistas de los riesgos de una fuerte competencia que reflejaba presión sobre los préstamos y el margen de clientes. EFECOM