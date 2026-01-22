Bankinter alerta del riesgo de que otros bancos den hipotecas a precios "irracionales"

Madrid, 22 ene (EFECOM).- Bankinter ha alertado este jueves del riesgo a medio plazo para la economía española y el sistema financiero de que otros bancos sigan concediendo hipotecas a precios "irracionales", con las que pierden dinero, y ha marcado distancias una vez más sobre este tipo de actuaciones.

En una rueda de prensa, la consejera delegada de la entidad, Gloria Ortiz, ha advertido de que los bancos pueden hacer "excepciones" al ofrecer una hipoteca a determinados clientes, pero no pueden construir carteras deficitarias porque es un riesgo a medio plazo.

La máxima ejecutiva de Bankinter ha lamentado que este tipo de prácticas, que llevan a cabo algunos de sus competidores, tienen una visión cortoplacista y ha recordado que en el pasado, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, el banco optó por la prudencia.

"Cuando uno ve comportamientos irracionales, hay que retirarse a los cuarteles de invierno", ha añadido.

Ortiz ha recordado que si se echa la vista atrás, en 2005, 2006, 2007 y 2008, Bankinter era el banco de España "que menos crecía". Tras el estallido de la crisis financiera, Bankinter fue de las entidades que menos sufrió, mientras decenas de cajas desaparecieron.

Aun así, la consejera delegada está dispuesta a que el banco siga creciendo en el negocio hipotecario pero "con calidad" y ha dejado claro que no van a apostar por ello, pues no lo hacen cuando ven que algo no es bueno para el banco y su sostenibilidad.

La máxima responsable de Bankinter ha aclarado también que, a pesar de esa competencia en el mercado hipotecario, no cree que haya una burbuja en el mercado inmobiliario ni que la situación tenga necesariamente que preocupar el Banco de España.

Sin embargo, ha insistido en que la concesión de hipotecas se tiene que hacer midiendo también el riesgo de tipo de interés porque se está prestando a 30 años con tipos fijos muy por debajo de lo que se financia el propio Estado y con la incertidumbre de dónde estarán los tipos de interés en el futuro.

El caso de las ofertas puntuales para captar clientes ofreciendo remuneraciones por sus ahorros o la domiciliación de la nómina, la situación es diferente porque el riesgo, ha explicado, está "tasado", se puede calcular, pero con una cartera grande de hipotecas a largo plazo, como los tipos se pongan al 5 % quien las concedió tendrá un problema.

En cuanto al mercado inmobiliario, cree que el precio de la vivienda va a seguir creciendo por el desfase entre oferta y demanda de vivienda, por lo que ha recomendado tomar medidas estructurales como poner más suelo, aunque no tengan efecto inmediato.

"Financiación no falta", ha aclarado, el problema es el precio y los salarios, especialmente de jóvenes, pues en España se está dando un traspaso de riqueza a los mayores, no solo por el incremento de las pensiones sino porque hay más gente jubilada y una mayor presión sobre las cotizaciones de quienes trabajan. EFECOM