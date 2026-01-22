Espana agencias

Badosa: "He merecido la derrota"

Redacción deportes, 22 ene (EFE).- Paula Badosa se marchó resignada con la realidad que ha encontrado en el Abierto de Australia, eliminada en segunda ronda contra la rusa Olga Selekhmeteva, una jugadora fuera de las cien primeras del ránking, que propiciará un desplome de la española en la clasificación mundial femenina.

"No estoy contenta. Ella ha jugado mejor y yo he merecido la derrota. No he jugado un gran tenis. Me está costando pero supongo que es parte del proceso", dijo la española tras la derrota.

Badosa, que estuvo el último tercio del pasado curso fuera de la competición por lesión, pretende recuperar el nivel que le llevó a las semifinales del Abierto de Australia en el 2025. "Físicamente estoy bien y el cuerpo responde bien y eso es positivo. Necesito ahora jugar más partidos, encadenar varios para volver a sentirme yo".

"He vivido todo tipo de situaciones", dijo sobre la caída en el ránking. "Fuera del top 100 y luego entre las diez mejores del mundo también. Y siempre me he recuperado. Sé lo que hay. Se salir de los malos momentos", añadió la catalana que se mostró confiada en revertir la situación.

"La temporada acaba de empezar y mantengo las ilusiones y tengo los mismos objetivos aunque ahora estoy lejos de ellos. Entreno bien pero me falta trasladarlo a los partidos. No es la primera vez que me pasa, ya he estado antes en esta situación y sé el proceso que hay que seguir", insistió Paula Badosa. EFE

