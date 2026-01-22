Espana agencias

Badosa cae en segunda ronda con Selekhemetva y se desploma en el ránking

Sídney (Australia), 22 ene (EFE).- La tenista española Paula Badosa, vigésimo sexta cabeza de serie, se despidió este jueves del Abierto de Australia al caer en segunda ronda ante la rusa Oksana Selekhmeteva, 101 del mundo, por 6-4 y 6-4, en un partido que se resolvió en una hora y 39 minutos en Melbourne.

Badosa, semifinalista el pasado año y que inició el torneo en el puesto vigésimo quinto cae ahora al 64 del ránking. No logró la española encontrar continuidad en los momentos clave frente a una rival que fue de menos a más y que sostuvo un plan claro desde el fondo de la pista, con pelotas profundas y cambios de ritmo que incomodaron a la española.

La catalana, que llegó a disponer de una ventaja en el primer set, vio cómo Selekhmeteva reaccionó a tiempo y terminó por cerrar el parcial con un quiebre decisivo.

En el segundo set, la española intentó cambiar el guion apoyándose en el saque y en tramos de tenis más agresivo, pero volvió a pagar caros algunos errores en puntos cortos.

Selekhmeteva tomó distancia hasta colocarse 5-2 y servir para el partido, aunque Badosa resistió, recuperó un quiebre y llegó a alargar el desenlace con un juego sólido al servicio, incluido un ace clave para ponerse 4-5.

La rusa, sin embargo, mantuvo la calma cuando el encuentro se tensó. En el último juego, salvó varias opciones de quiebre con valentía y se apoyó en intercambios largos para frenar el empuje final de Badosa, antes de sellar el triunfo en sets corridos.

Con la derrota, la española pone fin a su recorrido en Melbourne en la segunda ronda, mientras que Selekhmeteva avanza a la tercera, donde se enfrentará a la estadounidense Jessica Pegula, sexta del mundo.

En 2025, Badosa vivió una temporada marcada por la superación de lesiones y por su resurgir en el circuito femenino. Tras un largo período de problemas de espalda que la mantuvo alejada de las pistas y la llevó a caer fuera del "top 100", la española logró una de las mejores actuaciones de su carrera al alcanzar las semifinales del Abierto de Australia, su primer avance a esa instancia en un Grand Slam.

En Melbourne, Badosa derrotó a varias rivales de alto nivel, incluida la estadounidense Coco Gauff, actual número 3 del mundo, antes de caer ante la número uno, Aryna Sabalenka, en la penúltima ronda. EFE

