Ayuso dice que Sánchez impone "silencio" sobre Adamuz porque "no tienen a quién culpar"

Madrid, 22 ene (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto "la ley del silencio" en torno al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) porque "saben que esta vez no tienen a quién culpar".

"Necesitan ganar tiempo, como en el apagón, para buscar culpables y despistar", ha afirmado Díaz Ayuso en una entrevista con Onda Madrid recogida por EFE en la que ha agregado que, hasta ahora, ante "cada situación catastrófica" el Gobierno había logrado "encalomarle la culpa a alguien" con la ayuda de "la prensa del régimen".

Díaz Ayuso ha reconocido que, en los días posteriores a la tragedia, "ha habido sensibilidad" por parte de la oposición al Gobierno, pues la prioridad ha sido buscar a los desaparecidos y pedir ayuda para las víctimas y sus allegados.

La presidenta ha admitido que aún no se pueden señalar culpables concretos porque no se sabe "qué ha sucedido", y ha concedido que "no es una cuestión de hacer justicias ni venganzas", pero sí ha subrayado que el Gobierno no ha estado "invirtiendo en lo importante", sino más bien "desinvirtiendo" en la mayor parte de España para cumplir con el "chantaje" del independentismo vasco y catalán".

A ello "se suma", ha dicho, que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "ha contratado trenes que no cabían por los túneles"; ha tenido dirigentes "que están o en la cárcel o imputados" como el exministro José Luis Ábalos; recibió advertencias de pasajeros, técnicos y maquinistas sobre el estado de las vías, y cuenta con un ministro, Óscar Puente, que "simplemente se ha dedicado a hacer propaganda".

Díaz Ayuso, ha avanzado en la entrevista que propondrá a la Archidiócesis de Madrid celebrar una misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en la catedral de Nuestra Señora de la Almudena.

Este acto se sumaría al homenaje de Estado que se celebrará el sábado 31 de enero en Huelva, según acordaron ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Al menos 23 de las 43 víctimas mortales del accidente residían en la provincia onubense.

Díaz Ayuso ha dicho desconocer, por ahora, si será invitada al homenaje de Estado de Huelva, y ha señalado que "hubiera estado bien" que todos los presidentes autonómicos hubiesen tenido "algo de información" al respecto antes de anunciarse. EFE