Aviso de Anulación

Madrid, 22 ene (EFE).- La noticia NA4012, publicada con el titular "Iglesias publica mensajes de WhatsApp de sus empleadas para demostrar su inocencia", queda anulada por contener información de carácter privado en relación a la identidad de varias trabajadoras. Por favor rogamos la retirada de la noticia de sus servicios. La información volverá a ser publicada sin estos datos. Gracias. EFE
