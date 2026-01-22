Espana agencias

Asencio apunta al Villarreal en la vuelta de Brahim

Guardar

Madrid, 22 ene (EFE).- El Real Madrid comenzó este jueves a preparar la visita al Villarreal en un entrenamiento en el que Álvaro Arbeloa pudo contar por primera vez con Brahim Díaz, concluida su participación en la Copa África, y en el que vio como Raúl Asencio sigue aguantando el dolor en la tibia derecha para mantenerse disponible.

Según informaron a EFE fuentes del club, Asencio apunta a jugar ante el Villarreal este sábado (21.00 horas CET, -1 GMT), a pesar del dolor que sufre en la tibia y que ya le hizo ser sustituido al descanso del partido del martes en Liga de Campeones contra el Mónaco.

El central llevó a cabo una parte del entrenamiento con el grupo en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas y Arbeloa cuenta con él para un centro de la defensa en el que Dean Huijsen es el único 100 % sano.

David Alaba acumula minutos residuales tras encadenar lesiones musculares; Antonio Rüdiger, con problemas en la rodilla desde la Supercopa de España, no está previsto que se recupere a tiempo para el partido liguero; y Militao aún tiene dos meses y medio por delante de recuperación de una rotura muscular en el bíceps femoral.

Además, una alternativa para la defensa, Aurelien Tchouaméni, no estará disponible por sanción, tras acumular cinco amarillas esta temporada en LaLiga EA Sports.

Tampoco, por lesión, estarán disponibles Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold para un partido en el que Arbeloa sí contará con Brahim Díaz.

El internacional por Marruecos llevó a cabo este jueves su primer entrenamiento a las órdenes de Arbeloa tras concluir su participación en la Copa África, en una derrota ante Senegal en la que fue protagonista, de forma negativa, tras un penalti que chutó 'a lo Panenka' en el tiempo añadido antes de caer en la prórroga.

Momento duro a nivel personal ante el que su técnico en el Real Madrid quiso mostrarle cariño.

“Ha hecho un torneo excepcional. Si Marruecos llegó a la final es en un porcentaje muy alto por el torneo que ha hecho Brahim. Con muchísimas ganas de recibirle y darle un abrazo. Es un chico con muchas capacidades y nuestra fuerza de jugar se puede adaptar en varios puestos. Los compañeros tienen ganas de darle un abrazo”, señaló.

Abrazo que le dieron sus compañeros este jueves en una sesión en la que, otra alternativa para la banda derecha, el brasileño Rodrygo Goes, participó de forma parcial al no estar del todo recuperado de sus molestias musculares y que le hacen ser duda ante el Villarreal.

Rodrygo arrastra problemas desde la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, forzó para tener minutos en la final ante el Barcelona y, desde entonces, no ha formado parte de las convocatorias para recuperarse por completo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Arcano Partners dice que hay un enorme riesgo geopolítico y que el mercado va "a su aire"

Infobae

El fundador de Civitatis se convierte este jueves en el segundo turista espacial español

Infobae

Tres heridos leves al chocar un tren contra una grúa en Cartagena (Murcia)

Infobae

Reanudada la circulación de la línea Cartagena-Los Nietos tras el accidente de las 12:05

Infobae

Vox no irá al homenaje de Estado a las víctimas para no "blanquear" la gestión de Sánchez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: cinco heridos leves por el choque de un tren contra una grúa en Cartagena

El PP gana las elecciones en Aragón sin mayoría, el PSOE repite un desastre electoral y Vox continúa catapultado, según el CIS

Donald Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa y le acusa de ser “un aprovechado”: “Vamos a tener que hablar”

La CIAF denunció en 2024 la “falta de cultura de seguridad” en el sector tras un descarrilamiento que se produjo en un tramo de vía sobre el cual un maquinista acababa de advertir

La jueza envía al banquillo al Real Madrid y a la mano derecha de Florentino Pérez por los conciertos en el Santiago Bernabéu

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 enero

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate