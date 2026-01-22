Espana agencias

Almeyda reduce la lista de bajas y ya cuenta con Sow, Akor Adams y Ejuke

Sevilla, 22 ene (EFE).- El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, que el miércoles tuvo, por distintos motivos, hasta diez bajas en la sesión preparatoria, este jueves ya contó en el trabajo del grupo con el centrocampista suizo Djibril Sow y los delanteros nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke.

El equipo completó una nueva sesión de entrenamiento en su ciudad deportiva para preparar el partido de la vigésima primera jornada de la LaLiga, en la que recibirá el sábado (18.30 horas) al Athletic Club en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, para el que Almeyda podrá contar con estos tres jugadores.

Akor Adams y Ejuke habían tenido dos días de descanso tras disputar la Copa de África con Nigeria y Sow también disponía de permiso del club para ausentarse en la sesión del miércoles, en su caso por motivos personales, según informó el Sevilla.

Siguen fuera de la dinámica del grupo por diversas mermas médicas el defensa francés Tanguy Nianzou, el central brasileño Marcao Teixeira, el delantero chileno Alexis Sánchez, el extremo belga Adnan Januzaj, el mediapunta suizo Rubén Vargas, el delantero Alfon González y el defensa César Azpilicueta.

Marcao, además, volverá a ser baja segura ante el Athletic, ya que cumplirá el cuarto partido de suspensión de los seis con los que fue castigado tras su expulsión en el estadio del Real Madrid, mientras que otro que se perderá el partido de sábado por sanción será el centrocampista francés Batista Mendy, quien el pasado lunes en Elche vio la quinta tarjeta amarilla con la que cumple ciclo.

La plantilla volverá a entrenarse por última vez antes del duelo ante los vascos en la mañana del viernes en la ciudad deportiva y, posteriormente, el técnico argentino comparecerá ante los medios de comunicación en rueda de prensa. EFE

